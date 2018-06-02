享受涼夏清靜 南投溪頭品茗啖中菜

2018年06月02日 15:53 中時 沈揮勝 、 廖志晃

夏日訪溪頭，品好茶、享美食，有絕佳新選擇！溪頭米堤大飯店「談天茶坊」與「清苑中餐廳」一日開幕，二日辦發表會，前南投縣長李朝卿、縣政府祕書長洪瑞智與觀光處長王源鍾到場祝賀。現場天籟鼓韻熱情演出，氣勢磅礡、嘉賓如雲。

南投縣鹿谷鄉溪頭米堤大飯店之「談天茶坊」與「清苑中餐廳」六月一日開幕、二日辦發表記者會，前南投縣長李朝卿（右二）等，眾多嘉賓到場祝賀。（廖志晃攝）

發表會中除太鼓表演，另設「談天自然茶席」，醇厚回甘的凍頂烏龍茶，以及入口清香的杉林溪高山茶，皆為鹿谷在地好茶，搭配飯店精緻點心，令人回味無窮。

談天茶坊揭幕。（廖志晃攝）

溪頭米堤，好水、好米，聞名遐邇。（廖志晃攝）

清苑中餐廳「當粵菜遇上竹鹿」午宴菜色，從擺盤、配色到口感都讓人耳目一新。「米提迎賓六彩碟」，無論是杏鮑菇或美人腿，均為南投縣道地食材；而「米堤好米爆溪蝦」料理，米香酥脆清香的口感搭配溪蝦，來賓讚不絕口。

另有「貴梨神仙鴨寶鍋」，使用溪頭在地桂竹筍、娃娃菜、鴨肉及水梨等食材精熬，鮮甜的水梨具有潤肺清暑特性，是酷夏佳餚。

談天茶坊位於飯店大廳旁，為總經理蔣祖雄命名，提醒民眾生活、旅遊無妨放慢腳步，品茗、嘗點心，在瀑布水流聲中自在談天，感受大自然負離子及芬多精。

清苑中餐廳設在飯店B1，提供大桌及小桌供旅客選擇，而整體風格採取中式古典宮廷設計，搭配戶外瀑布泳池景觀，讓遊客在最優美的環境下享用美食。

(中時 )