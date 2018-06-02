騎鐵馬秀戰技 新北警「兩輪的交會」慶祝警察節

2018年06月02日 15:54 中時 王揚傑

為慶祝6月15日警察節，新北市警局與新北市警察之友會規畫一系列慶祝活動，今（2）日上午在板橋華江橋堤外自行車道舉辦「兩輪的交會」騎單車活動，近2000名警察、警眷及警友一同來參加，新北市副市長李四川也特別到場鼓勵慰問，對警察及他們的家人致上最高敬意。

新北市警局2日在華江橋堤外自行車道舉辦「兩輪的交會」騎單車活動，騎警隊也出動共襄盛舉。（王揚傑翻攝）

李四川表示，感謝警察同仁長年以來的辛苦付出，才能讓新北市擁有良好的治安環境，最新的雜誌調查也顯示，新北市的治安是越來越進步，而這些警察同仁背後，都有一群默默支持的家人，讓他們沒有後顧之憂，才能讓警察團隊發揮最大力量。

新北市警友會理事長郭進源說，警察是維護市民安全的最重要力量，警友會也會全力支援各項活動及慰問因公受傷的員警，讓他們能夠全心投入治安工作。這次的戶外活動也是希望能讓平日繁忙的員警與家人在假日一同出遊放鬆心情，充電之後再出發。

本次活動也特別邀請中華台北特奧會到場響應義賣T恤，協會人員表示，感謝新北市警方對特殊奧運的協助，也希望讓社會大眾知道，警察一直以來的持續不斷的行善付出，而我國特殊奧運運動員也很爭氣，在特奧精神「勇敢嘗試，爭取勝利」的訓練下，在國際賽事不斷創造佳績。

隨後在警察局長胡木源及各級主管的帶領下，一行人沿著河濱自行車道乘風而騎，而在終點站除了有警察局預防犯罪宣導團向民眾宣導最新的犯罪手法，還有霹靂小組熱血拳技、戰技表演，但有名霹靂小組警員在表演垂降時不慎撞傷頭部，所幸就醫後已無大礙。

(中時 )