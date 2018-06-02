「皇室專用金絲楠木展覽會」台中首展

2018年06月02日 15:56 工商 曾麗芳

金絲楠木性穩定，不翹不裂，經久耐用。（圖／曾麗芳）

金絲楠木製作的木箱櫃，帶有楠木香氣。（圖／曾麗芳）

金絲楠木製作的木箱櫃存放衣物、書籍、字畫等貴重物品皆可避蟲。（圖／曾麗芳）

擁有耐腐、防蟲、冬暖夏涼等優點的金絲楠木，被譽為中國「國木」，又稱為「皇帝木」，自古以來就是皇家專用木材，用於宮殿、少數寺廟建築及家具；封建帝王的龍椅也都選用優質楠木製作，近年來在兩岸掀起收藏風潮。

原本在高雄從事財務管理的周金樹，幾十年來收集了不少珍貴的木頭，除了樟木、沉香木之外，還有更多的金絲楠木。周金樹說，人生很短暫，但是藝術品的生命更長遠，「好的藝術品是無價之寶！」

為何偏愛金絲楠木？周金樹表示，金絲楠木性穩定，不翹不裂、經久耐用，加上它性溫和，冬暖夏涼，香氣清新宜人，很受藏家青睞。

為了讓更多人欣賞金絲楠木，周金樹首度在台中市忠明南路787號「大安國王大樓」26樓，舉辦為期一個月的「皇室專用金絲楠木展覽會」，大方展出數十件以金絲楠木製成的家具、珠寶盒、神像雕刻等收藏品，帶給人一種藝術的震撼力。展期從6月2日至7月2日，每周一至周五、從上午9點展出到下午5點。

周金樹說，金絲楠木擁有兩大特點，就是耐腐及防蟲，「楠木本身久放不腐壞，古時皇帝棺木多採用金絲楠木；而用其製作的木箱櫃有股楠木香氣，無論存放衣物、書籍、字畫等貴重物品皆可避蟲。」

對收藏家而言，每件金絲楠家具溫潤如玉、美麗多變，從造型到工藝，都代表了中國古典家具藝術的最高成就，是金絲楠木具有收藏價值的證明。

周金樹表示，金絲楠家具所存數量極少，特別是歷年久遠的老料，更是精品中的精品。正因為物以稀貴，「楠木家具現階段價格尚在起步階段，無論收藏、甚至投資極品金絲楠家具，目前應是比較好的時機。」

(工商 )