阿嬤險遭詐60萬 反勸車手浪子回頭

20歲劉姓男子從台中南下高雄，向77歲藍姓老婦人收取60萬現金，但此舉引來路人認為疑似詐騙，除上前追問也報警處理，前鎮警方趕抵將人逮捕，從他身上搜出假的刑事傳票、法院公證書；劉供稱，他在台中接到電話，請他南下取款，沒想到成了車手，警訊後依詐欺罪送辦。 （劉宥廷翻攝）

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20歲劉姓男子從台中南下高雄，向77歲藍姓阿嬤收取60萬現金，但此舉引來路人認為疑似詐騙，除上前追問也報警處理，前鎮警方趕抵將人逮捕，從他身上搜出假的刑事傳票、法院公證書；劉供稱，他在台中接到電話，請他南下取款，沒想到成了車手，警訊後依詐欺罪送辦。

警方調查，藍姓阿嬤1日下午3點多接到詐騙電話，對方佯稱是檢察官，說她的身分遭人冒用申請帳號，帳號涉及刑案，會凍結帳戶，要她把帳戶錢都提領出來，代為保管，調查完就會歸還，還說會派檢察官跟她接收款項。

藍姓阿嬤深信不疑，提領60萬元到前鎮區桂林公園附近，將現金交給車手劉姓男子時，剛好一名路人經過直覺有異狀，還提醒阿嬤，這可能是車手，看起還很年輕，不像檢察官。

路人觀察3分鐘後，越想越不對，「這就是警方在治安宣導講的車手樣態阿！」當下趕緊攔下車手，劉趕緊開始逃離現場，路人下車一路追呼，看到民眾加入幫忙行列，三四人追逐500多公尺後，警民聯手逮捕車手劉男。

藍姓阿嬤到前鎮分局見到詐騙她的車手，語重心長說「希望你能好好反省、改過，浪子回頭金不換，交朋友要注意，為了小小的一點利益，做壞事不值得」，劉聽的點點頭，不發一語；劉男否認犯案，稱在台中接到電話，詢問他有工作機會要不要做，於是請他至高雄拿錢，不知是當車手，但證據確鑿，依法送辦。

(中時 )

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