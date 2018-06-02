想和股神巴菲特共進午餐嗎？ 今年你需要9834萬！

波克夏創投董事長、外界稱為「股神」的巴菲特。（圖/美聯社）

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中時電子報

人人都想和成功者討教兩招致富密技，其中波克夏創投（Berkshire Hathaway）董事長、被稱為「股神」的巴菲特（Warren Buffett）就是其中一個案例，每年都有一次與巴菲特共進午餐的慈善拍賣，經常吸引大批公司和粉絲砸大錢搶下這個寶貴的機會。據英國金融時報（Financial Times）報導，今年度的午餐價碼剛剛出爐，最終以330萬美元（約9,835萬台幣）結標，這筆錢將交給舊金山協助無家可歸和低收入戶的慈善基金會。

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從5月28日在拍賣網站Ebay起標開始，共有6名競拍者參與，拍賣次數達136次。在此之前，與股神的午餐曾兩度拍出最高價- 345.67萬美元（約1.03億台幣）；去年度的拍賣價較低，最後落錘在267.9萬美元（約7,984萬台幣），比今年少了約25%的價格。

股神巴菲特（圖右）與女兒蘇西（圖左）。（圖/美聯社）

這個慈善活動從2000年開始，巴菲特的魅力，讓他在這18年、替上述提及的基金會格萊德（Glide），共募得超過2,600萬美元（約7.75億台幣）善款，這筆資金對於格萊德基金會來說，套句該會執行長的說法，「絕對是一件不得了的大禮！」

現年87歲的巴菲特，來自美國內布拉斯加州奧馬哈（Omaha），父親霍華（Howard Buffett）、曾是兩屆國會議員和一名成功的商人；從小就頗有生意頭腦，經常想方設法賺取外快和零用金。11歲開始接觸股票，在富裕家庭和父親指導下，進入大學之前就賺入第一桶金。畢業於內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska - Lincoln），並為了追隨班傑明·葛拉漢（Benjamin Graham），碩士班申請進入哥倫比亞商學院（Columbia Business School）。

碩士畢業後，進入葛拉漢的企業工作，學習了日後被稱為葛拉漢原則的價值投資法，快速累積自己的財富。並在1956年自創合夥公司、1962年買進波克夏·海瑟威公司的股權，透過併購和握有優質企業、以及大量的現金，讓巴菲特得以快速擴張自己的財富，成為美國最知名的股神和億萬富翁。有兩段婚姻、現任妻子是艾絲翠·孟克斯（Astrid Menks），他與已故的元配育有2子1女。

(中時電子報)

文章來源：Lunch with Warren Buffett? That’ll be $3,300,100

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