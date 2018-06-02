一張圖證實台灣讀大學最便宜 網友轟騙人

2018年06月02日 16:08 中時電子報 戴安瑋

反教育商品化聯盟5月31日至教育部抗議多所學校調漲學雜費，抗議成員不滿教育部人員答覆而強闖教育部，隨即遭到警方壓制並綑綁束帶。（杜宜諳攝）

根據教育部提供的資料顯示，若以國內生產毛額（GDP）與他國做對比，我國國內大學的學雜費，比英、美便宜，也比鄰近的日、韓便宜。（資料來源/教育部）

反大學調漲學費學生前天到教育部前抗議，要求教育部凍漲大學學費3年，教育部昨公布，今年計有台科大、北科大、中興、世新等16所大學申請調漲學雜費，最多僅能調漲3.75%，估計公立大學一年最多漲2200元，私立漲4100元。教育部同時出示各國大學學雜費資料，證明台灣的大學學雜費仍是便宜的。網友痛批，又拿數字來騙人。

根據教育部提供的資料顯示，若以國內生產毛額（GDP）與他國做對比，我國國內大學的學雜費，比英、美便宜，也比鄰近的日、韓便宜，以去年我公立大學平均一年收費5萬8726元，私立10萬9944萬元為例，日本GDP不到台灣兩倍，但公立大學一年收費約台幣23萬、私立37萬元，是台灣3至4倍；美國GDP為台灣兩倍多，大學學雜費卻是台灣5至7倍；英國是台灣公立的7倍，南韓學費也越來越貴，約台灣的兩倍。

網友說，「不要拿數字來騙傻子，美國人月薪隨便都有台幣10幾萬，台灣呢?是不是又要說有59000了，有40K就偷笑了」，另有網友說，「有錢買海地（45億元）！沒錢助台灣學子！還羞辱說台灣學費低！恰吉真是惡毒！」「為什麼以國內生產毛額（GDP）去做基底比較，如果以實質薪資所得為基底比較那就貴多了」。

(中時電子報)