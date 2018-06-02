一張圖證實台灣讀大學最便宜 網友轟騙人

反教育商品化聯盟5月31日動員10多名大學生到教育部前抗議，要求凍漲學雜費。（林志成攝）

友善列印
中時電子報
反教育商品化聯盟5月31日至教育部抗議多所學校調漲學雜費，抗議成員不滿教育部人員答覆而強闖教育部，隨即遭到警方壓制並綑綁束帶。（杜宜諳攝）
根據教育部提供的資料顯示，若以國內生產毛額（GDP）與他國做對比，我國國內大學的學雜費，比英、美便宜，也比鄰近的日、韓便宜。（資料來源/教育部）

反大學調漲學費學生前天到教育部前抗議，要求教育部凍漲大學學費3年，教育部昨公布，今年計有台科大、北科大、中興、世新等16所大學申請調漲學雜費，最多僅能調漲3.75%，估計公立大學一年最多漲2200元，私立漲4100元。教育部同時出示各國大學學雜費資料，證明台灣的大學學雜費仍是便宜的。網友痛批，又拿數字來騙人。

根據教育部提供的資料顯示，若以國內生產毛額（GDP）與他國做對比，我國國內大學的學雜費，比英、美便宜，也比鄰近的日、韓便宜，以去年我公立大學平均一年收費5萬8726元，私立10萬9944萬元為例，日本GDP不到台灣兩倍，但公立大學一年收費約台幣23萬、私立37萬元，是台灣3至4倍；美國GDP為台灣兩倍多，大學學雜費卻是台灣5至7倍；英國是台灣公立的7倍，南韓學費也越來越貴，約台灣的兩倍。

網友說，「不要拿數字來騙傻子，美國人月薪隨便都有台幣10幾萬，台灣呢?是不是又要說有59000了，有40K就偷笑了」，另有網友說，「有錢買海地（45億元）！沒錢助台灣學子！還羞辱說台灣學費低！恰吉真是惡毒！」「為什麼以國內生產毛額（GDP）去做基底比較，如果以實質薪資所得為基底比較那就貴多了」。

(中時電子報)

府中15動畫故事館 2018國際實驗… 豬價創新高 農委會：端午將維持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。