蔡英文：黑客松的精神是自由平等開放 也是台美共同理念

2018年06月02日 16:27 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今出席「『總統盃社會創新黑客松』決選暨頒獎典禮」；總統歡迎AIT台北辦事處長梅健華出席；總統致詞時表示，黑客松的精神是「自由、平等、開放」，這也是台灣和美國之間的共同理念。

此外，總統致詞時說，「做總統不應該抱怨政府，總統是每天大家抱怨的對象」，但是她做總統做了兩年多，看到政府在改變，改變的希望真的很大，這個改變不是來自於政府的上層結構，而是來自各部會年輕的工作同仁及民間的同仁，都要一起來改變這個政府，「今天對我最大啟發就是，我應該謝謝大家」。

總統昨天致詞時，前半段有感而發脫稿，總統說，「我們秘書長菊姐、各國使節，還有中文講得很好的梅健華處長等，歡迎大家到總統府，身為總統府的主人，有個特權就是，不論講多久都可以。」

總統說，總統府很少會有一種組合，就像剛剛梅健華講的，就是Smart跟casual的組合，因為看到的人都是蠻Smart，但是各位也都穿的蠻casual了，她平常看到政府團隊的成員，「對不起，因為總統看的喔，最常看到的當然就是菊姐了，不然就是諮詢委員、部會首長，不然就是次長，頂多看到就是司長，他們都是經驗、歷練很豐富，當然年紀都是有一點」。

總統說，今天讓她有機會看到在政府裡面比較有年輕的成分，跟外界、民間的年輕人結合起來，試圖翻轉政府的作業方式，今天得獎很多項目，包括沒得獎的，大部分都在政府公共的服務提供，尤其是關於社會安全網，為何會讓人感到非常Smart，那是因為這個聰明是來自你對於社會安全網對人照顧的那份愛心，所產生的那種聰明跟智慧，是讓人特別喜歡及敬佩，

脫稿說完，總統話鋒一轉，「下面我就要唸稿了」；總統指出，黑客松代表的協作跟共享，成為解決問題的新模式，過去兩年這個模式讓政府直接跳脫原本的侷限，在政府推動的協作會議，在各部會設置開放政府聯絡人，希望連結社會創新的能量，讓年輕專業者跟政府一起解決共同面對的社會問題。現在成果慢慢展現出來，「新版的報稅系統就是一個例子，很多民眾用了之後都感到驚艷，不太相信這個政府做出來的東西，沒感受到的，可能是你還沒有報稅，第二就是你的稅是別人替你報的。」

總統還說，「我剛已經跟我們黑客朋友說，唐鳳政委就是各位在我們政府裡的內線。」

總統表示，期待未來政府在這部分可以跟各國在這方面的交流，集結政府及民間的智慧，共同治理區域或全球性問題的改善。

總統也特別歡迎梅健華處長前來參加頒獎典禮。總統說，美國為了永續漁業、太空發展，舉辦過許多次全球性的黑客松。期待未來與各國可以增加這方面的交流，集結我們政府和民間的智慧，共同致力於區域或全球性問題的改善。

(中時 )