農業觀測力大增！陸高分6號衛星發射成功

中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分6號衛星，及搭載的珞珈1號科學試驗衛星發射升空。衛星成功進入預定軌道。(圖/新華社)

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中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分6號衛星，及搭載的珞珈1號科學試驗衛星發射升空。衛星成功進入預定軌道。(圖/新華社)

中國首顆以精準觀測農業、林業、草原等環境資源為主要目的的高分衛星，高分6號衛星2日中午在酒泉衛星發射中心，以長征2號丁運載火箭成功發射。這是一顆低軌光學遙感衛星，它將與在軌的高分1號衛星一起組網運行，可望大幅提高中國對農業等資源的觀測力！

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根據新華社和《新京報》報導，高分專項工程總設計師童旭東說，高分6號衛星和高分1號衛星組網運行以後，可以使遙感數據獲得的時間分辨率從4天縮短到2天。

時間分辨率是指衛星重複觀察同一地面物體所需要的時間。它與空間分辨率互相搭配、產生作用，空間分辨率則是指從衛星照片上辨別地面目標的最小尺寸。兩者往往需要彼此犧牲，但高分6號衛星將它們都優化了，因此具備中高分辨率加上寬幅成像的能力。

報導說，中國國防科工局將與農業部、林業與草原局和應急管理部等部門密切合作，將衛星取得的數據，使用在農業資源監測、林業資源調查和防災救災等項目。目前中國高分衛星數據已經能夠全部取代外國同類數據。

此外，航天科技集團高分6號衛星總設計師兼總指揮白照廣說，高分6號的設計是以「高性能、高精度、高效能、高可靠和高國產」等5個理念為主，因此它能夠與高分1號衛星有機互動，並且能夠截長補短，達到全方位服務的功能。

高分6號衛星是由航天科技集團航天東方紅衛星公司研製，長征2號丁運載火箭則是由該集團上海航天技術研究院研製。這次任務是長征系列運載火箭的第276次發射。

(中時電子報)

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