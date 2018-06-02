日本開始制定核廢料乾貯標準方案

日本原能會制定核廢料桶裝乾貯標準規範，圖為美國的露天乾貯場。(圖/美國核管會)

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中時電子報

共同社報導，日本原子能委員會在提出用過核燃料(乏燃料、高階核廢料)乾式貯存(Nuclear dry cask storage)的標準方案，預備把核廢料裝於金屬容器內隔絕輻射，並要有相關抗震設計等。未來這套標準方案，將會成為日本核電廠之核廢料的處署方式。

日本核廢料的情況與台灣有些類似，目前的高階核廢料大多數都貯存在冷卻池內，不過由於目前已有幾所核電廠已申請延役並通過，所以電廠內的冷卻池注定不夠放了。再者，原本設立在青森縣的「六所村核燃料再處理工廠」無法及時運作(工期已延遲到2021年)，使得乾貯工作勢在必行。

其實日本也有核廢料乾貯的經驗，比如遇到海嘯災難的東京電力公司福島第一核電廠，有許多核廢料保管在金屬容器內，雖然電廠遭受了海嘯襲擊、電廠全黑、處理不當引發核災，但是核廢料乾貯是相當完好，安全性沒有問題。另外，位在茨城縣的東海第二核電廠也是早早就實施乾貯。

所謂乾貯，是指在冷卻池放置許久，發熱量已降低到百度以下的用過燃料，它們可以裝在堅固的金屬容器內，然後安置在通風處，由空氣再行慢慢冷卻。

日本原能會指出，中部電力公司的靜岡縣濱岡核電廠，以及四國電力公司的愛媛縣伊方核電廠，也陸續提出乾式貯存申請。如果確認核廢料的輻射已被有效遮擋，那麼也會允許在室外建立乾貯場，並不侷限於室內。

(中時電子報)

文章來源：日本原子能規制委提出核燃料「乾式貯存」標準方案

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