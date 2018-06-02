豬價創新高 農委會：端午將維持穩定

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毛豬拍賣價格逐日攀升！依據中華民國養豬協會資料，從5月下旬豬價不斷飆高，直至今（2）日已衝到每公斤78.4元，創下今年新高。農委會指出，今年6月毛豬供應頭數可望來到54萬8150頭，讓端午節供貨穩定，價格亦可維持平穩。

依據中華民國養豬協會資料顯示，從上月28日起，毛豬平均價格逐日攀升，從每公斤72.93元，一路來到今（2）日每公斤78.4元，75公斤以上的規格豬平均價格今日更達到每公斤78.74元，創下今年以來新高紀錄，讓民眾憂心，端午節的豬肉價格恐怕會更高。

農委會解釋，今年5月份的肉品市場交易天數較多，有27個交易日，導致毛豬供應量分散，每天平均交易豬隻頭數較平常日減少，加上近日氣候炎熱，導致豬隻食慾變差、生長變慢，農民延緩出豬，豬源略有不足，致使5月下旬毛豬拍賣價格呈現走高。

農委會表示，依據養豬頭數調查數據推估及各肉品市場預估，今年6月份國內毛豬供應頭數54萬8150頭，較去年同期為高，平均每日毛豬交易頭數可達2萬3326頭，且今年1~5月自國外進口豬肉量，較去年同期約增加1萬公噸，預估今年端午節豬肉供應量會比去年更高，價格亦可維持平穩。

為穩定毛豬產銷，農委會已經要求各肉品市場依市場需求妥為調配豬源，協調台糖公司於端午節前7個交易日增加供應3000頭，以配合整體豬源調度。農委會說，會持續密切監控每日毛豬市場的交易量價及豬源供應情形，以確保端午期間豬肉價量穩定。

(中時 )

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