北宜公路將導入區間測速 設置萬里隧道5月0事故

萬里隧道7月1日起將實施區間平均速率科技執法。（王揚傑翻攝）

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台9線北宜公路為國道5號的主要替代道路，但因山路蜿蜒，近年來為機車族群競速、壓車、追焦的熱門路段，但也因此事故不斷，造成一般汽機車駕駛人壓力，許多民眾表示假日不敢行駛北宜公路，始終無法充分發揮國5替代道路的功能。

北宜公路今年迄今已發生7件死亡交通事故，造成7人死亡，已接近去年的死亡人數9人，7件死亡事故均為機車行經彎道未減速或超速，導致失控滑向對向車道，自摔或撞擊對向車輛致死。

每逢假日均投入相當警力加強執法、防制事故，但仍接續發生死亡車禍，對此，新北警已再增加警力加強取締超速、跨越雙黃線超車、擅自變更車輛設備規格等違規行為。

新北市交通警察大隊表示，近期將在北宜公路設置「區間平均速率科技執法系統」，比照萬里隧道實施區間測速，期能有效降低車速，洗刷北宜公路為死亡公路之惡名。

交通部公路總局於新北市萬里隧道設置區間平均速率科技執 法設備，預計今年7月1日開始執法，初期針對行車速率超過 70 公里的違規車輛優先取締，相關牌面已於5月1日設置完成，後續並已增設提醒駕駛人「依速限穩定行駛」的標誌。

據統計，萬里隧道雙向車道5月平均車速已降低，時速超過70 公里的違規車輛大幅減少，顯示駕駛人在宣導期間，已漸能調適並改變駕駛行為，且自牌面設置後，5月間萬里隧道內未發生交通事故案件。

(中時 )

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