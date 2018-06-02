總統盃社會創新黑客松競賽 蔡英文親頒獎

總統盃社會創新黑客松競賽頒獎。（法律扶助基金會提供）

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總統蔡英文親自簽名頒獎。（法律扶助基金會提供）

由中華文化總會偕同財團法人資訊工業策進會等機關共同舉辦的「總統盃社會創新黑客松」競賽，2日在總統府舉辦決賽以及頒獎典禮，法律扶助基金會自Top10團隊中脫穎而出，獲選為5隊卓越團隊之一，獲總統蔡英文親自接見並頒贈獎盃。

律扶助基金會參賽主題為「運用數據分析，讓扶助弱勢資源配置最佳化」，以目前最受關注的高齡化問題：中低收高齡者為例，檢視法扶會在新北市地區的案件覆蓋情形，佐以法扶會以及新北市政府宣導與法律諮詢資源的分佈現況，計算出偏遠地區中低收老人到法律服務據點的最適距離，藉此檢討現有服務缺口，重新配置法律服務資源，建立嶄新且可推廣的服務模式。

主動組隊參加本次競賽的法律扶助基金會林聰賢副執行長表示，社會安全網需要法律的支持，而法扶是目前國內唯一能夠主動持續提供大規模法律服務的團體。除了於訴訟程序中扶助弱勢民眾外，如何透過更前端的法治教育與法律諮詢來預防可能的法律紛爭，更是法扶會的重點工作項目。法扶會全國22個分會每年在全國各地超過1000場的法治教育宣導以及法律諮詢外展服務，配合成立14年以來所累積的數據資料，是這次競賽中的重要分析基礎。

「總統盃社會創新黑客松」競賽自3月啟動後，有超過100個團隊報名參加，法律扶助基金會一路過關斬將，經過提案入選、複選以及決選，終於獲得優勝。除了法扶會本身跨法務、業務、資訊、宣導及會計同仁全力投入外，還有3位資料英雄犧牲假日及睡眠時間協助分析數據並製作互動地圖，雙方合作無間才能前進總統府奪得大獎。

林聰賢副執行長表示，競賽雖已落幕，但會內外的數據分析與比對將成為法扶會日後政策制定、資源分配，及拓展跨部門合作的重要依據，期許能為弱勢民眾打造更完整、更精緻，也更有效率的法律服務。

(中時 )

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