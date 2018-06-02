瑞信醫療基金會帶領重症病童外出透氣 病童：最期待玩水

瑞信兒童醫療基金會今帶領8名重症病童及家屬總計30餘人，來訪花蓮2天一夜行程，走訪七星潭、松園別館及海洋公園等景點。（張祈攝）

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瑞信兒童醫療基金會今帶領8名重症病童及家屬總計30餘人，來訪花蓮2天一夜行程，走訪七星潭、松園別館及海洋公園等景點。（張祈攝）

瑞信兒童醫療基金會今帶領8名重症病童及家屬，考量身體可負荷的範圍，從台北到花蓮小旅行，兩天一夜行程走訪花蓮知名景點，這些病童有些是剛經歷完化療、移植等重大治療後，首次的長途旅遊，興奮的指名要來花蓮游泳。

今年10歲的瑞瑞（化名）5歲時診斷出「急性淋巴白血病」，為了接受治療全家從大陸搬回台灣，媽媽也放下工作全力照顧瑞瑞，去年順利接受骨髓移植手術，目前復原狀況良好。

「不願將瑞瑞當病童照顧！」爸爸說，因擔心在學校受到感染，瑞瑞暫時是在家上課，但為了增進跟同儕的互動，只要學校有活動一定帶他參加，每天下午都會帶著他到公園活動，不讓他覺得受到隔離，這次聽到有出遊活動，夫妻倆毫不猶豫的報名，瑞瑞還指定要來花蓮玩水。

瑞信兒童醫療基金會主要以醫療補助、慰問金為主，透過社工師的轉介接觸病童及家屬，成立16年來協助0到18歲上千人次病童，除了金錢挹注外，也協助醫院醫療環境改善、公益路跑活動及出遊活動。

企劃室主任李南燕說，出遊活動為要突破家人、病童抗拒出遊的顧慮，會優先篩選近3年恢復狀況良好的病童，籌備近半年，在景點規劃、飲食考量及篩選病童上，都有考量，也非常感謝今年遠雄飯店的贊助、自發性擔任隨行志工的5名兒科護理師。

李南燕說，辦了5年出遊活動，每次出發前心理壓力都很大，就怕有任何閃失，倒是參與家長老神在在，反倒安慰起她，願意參加就是準備好了，唯一要求就是「食物要全熟」，她強調，家屬的信任也是活動得以順利進行的重要原因。

(中時 )

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