假日約會首選！來飯店大啖甜蜜午茶 驅除炎熱暑氣

2018年06月02日 17:47 中時 徐力剛

茶顏觀色午茶組，包括甜點「蛋糕上的櫻桃」（右3）、「豔夏」（左1）、「檸檬冰茶凍」（右1）。（圖片提供／台北君悅酒店）

凱達大飯店全新「美人魚下午茶」雙人套組，售價780元＋10％／套。（圖片提供／凱達大飯店）

甜點「美人魚瑪芬」可愛造型深受女性族群喜愛。（圖片提供／凱達大飯店）

炎炎酷暑，還在煩惱假日時光如何打發？與姐妹相約飯店品嘗美味午茶，度過愜意午後時光。

台北君悅酒店茶苑推出全新「茶顏觀色」下午茶雙人套餐，此次以「悠遊茶香」為發想，甜鹹點加入烏龍茶、檸檬茶、巧克力茶、京都抹茶、阿里山茶等元素製作，6月4日起至7月29日限期供應。

法籍點心房執行主廚博豊安秉持「一甜點一故事」理念，賦予每道點心靈魂。推薦甜點「蛋糕上的櫻桃」以其太太英文名「Cherry」為靈感設計，精選巧克力茶製成綿密香堤，搭配香草奶油與糖煮櫻桃點綴，酸中帶甜滋味有戀愛感。夏日甜點「豔夏」，主廚混合茉莉花茶與椰子製成海綿蛋糕，加入新鮮芒果和百香果增添風味，初嚐熱帶水果香氣濃郁直衝腦門，微甜尾韻繚繞舌尖。

喜愛果凍甜點饕客不可錯過「檸檬冰茶凍」，酒紅色茶凍香氣迷人，搭配新鮮葡萄柚，茶香與酸度迸發全新滋味刺激味蕾。鹹點拼盤囊括鮮蝦鹹塔、柚子干貝明太子、雞肉捲佐米香、火腿慕斯抹茶吐司等品項，其中「柚子干貝明太子」做工繁複，先以日式煎茶凍為基底，放上炙煎干貝與微辣口感明太子，入口明太子特有鹹辣感混合Q彈茶凍，愈吃愈涮嘴。

凱達大飯店則拿出「視覺系」造型午茶應戰，全新「美人魚下午茶」雙人套組，售價780元+10%，6月13日起至9月30日供應。午茶包括6款甜點、3款鹹點、水果丁杯及2杯飲品，多重感受一次滿足。

甜點「蝶豆花奶凍」加入時下最夯蝶豆花，利用天然花青素搭配香草風味奶凍，上方以餅乾粉沙灘和白巧力袖珍帆船裝飾，為地中海色系消暑甜品;「美人魚瑪芬」主廚以草莓蛋糕為基底，佐以粉藍色鮮奶油、珍珠糖及比利時33%巧克力製作美人魚尾巴，成為網紅拍照打卡品項。另款「寄居蟹巧克力塔」以海洋生物寄居蟹為靈感，香鬆塔皮裹入64%巧克力內餡，吸睛度百分百。

(中時 )