世足》法國展霸氣 友誼賽3比1勝義

格里茲曼（右）攻入法國的第2球。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

「高盧雄雞」法國被視為本屆世足賽奪冠熱門之一，2日國際友誼賽也由烏姆提提（Samuel Umtiti）、「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）、登貝萊（Ousmane Dembele）先後破門，以3比1擊敗4屆世足冠軍義大利，展現爭冠霸氣。

格里茲曼賽後表示，法國目前在正確的軌道上，只是細節仍需要改善，「雖然只是場友誼賽，但我們幹得不錯，而且一步一腳印來踢。」

法國排出4-3-3陣型，但格里茲曼與姆巴佩（Kylian Mbappé ）在前鋒與邊鋒位置並未定死，而是自由換位來創造威脅。格里茲曼也說，他其實不在乎自己踢什麼位置，只要球隊獲勝就很開心。

「我只想在球場上全力以赴，戰術上是新的嘗試，我們（與姆巴佩）在場上試圖尋找彼此，當我們能做到的時候，我們創造出一些非常有威脅的攻勢。」小王子說。

義大利教頭曼奇尼（左）與法國教頭德尚賽前先禮後兵。（美聯社）

法國4天前友誼賽以2比0打敗愛爾蘭，此役對義大利被認為是更硬的挑戰，但即使教頭德尚（Didier Deschamps ）將先發陣容更換7人，法軍仍取得漂亮勝利，展現出強大的陣容深度。

德尚則說，法國隊的確創造出許多進攻機會，但也給了義大利不少機會，「不過就此刻來說，我覺得是滿意的。」

義大利剛換上新教頭曼奇尼（Roberto Mancini）展開重整，上任首戰以2比1勝沙烏地阿拉伯，此役則輸法國2球。曼奇尼也說，義大利會努力追趕，有信心1年後能與法國並駕齊驅。

(中時電子報)

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