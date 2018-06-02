牙膏洗手液常用的抗菌劑 恐增腸癌機率

2018年06月02日 18:34 中時 諶悠文

美國《科學·轉化醫學》雜誌發表的一項新研究顯示，牙膏和洗手液等日常生活用品廣泛使用的抗菌劑三氯沙會改變腸道微生物組，加重腸道炎症反應，並提高腸癌發生率。

新華社報導，論文第一作者、美國阿默斯特馬薩諸塞大學博士後研究員楊海霞表示，三氯沙被用於超過2000種日常生活用品中，如牙膏、肥皂、廚房用品和玩具。

阿默斯特馬薩諸塞大學等機構的研究人員在3周內用含有低劑量三氯沙的食物來餵食小鼠，發現小鼠的腸道炎症反應加重，並提高腸癌的發生率。研究人員隨後用無菌小鼠進行相同實驗，發現三氯沙的作用消失，這說明三氯沙通過改變腸道微生物組的構成影響腸道疾病。

Ｔｏｌｌ樣受體４是菌群與機體免疫系統相互作用的一個關鍵因子。研究還發現，在敲除這一受體的小鼠中，三氯沙的作用也會消失，這說明Ｔｏｌｌ樣受體４在三氯沙導致炎症反應中也起到重要作用。

研究人員表示，這項研究成果表明有關部門需要進一步評估三氯沙對人體健康的影響，相關政策有可能需要調整。

目前的國際通行標準是，牙膏中允許添加的三氯沙含量不得超過0.3％。歐洲消費者安全科學委員會評估三氯沙風險後認為，在牙膏、洗手液、沐浴露和除臭膏中，0.3％的最高允許含量從毒理學角度看是安全的。

(中時 )