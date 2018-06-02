牙膏洗手液常用的抗菌劑 恐增腸癌機率

友善列印
中時

美國《科學·轉化醫學》雜誌發表的一項新研究顯示，牙膏和洗手液等日常生活用品廣泛使用的抗菌劑三氯沙會改變腸道微生物組，加重腸道炎症反應，並提高腸癌發生率。

新華社報導，論文第一作者、美國阿默斯特馬薩諸塞大學博士後研究員楊海霞表示，三氯沙被用於超過2000種日常生活用品中，如牙膏、肥皂、廚房用品和玩具。

阿默斯特馬薩諸塞大學等機構的研究人員在3周內用含有低劑量三氯沙的食物來餵食小鼠，發現小鼠的腸道炎症反應加重，並提高腸癌的發生率。研究人員隨後用無菌小鼠進行相同實驗，發現三氯沙的作用消失，這說明三氯沙通過改變腸道微生物組的構成影響腸道疾病。

Ｔｏｌｌ樣受體４是菌群與機體免疫系統相互作用的一個關鍵因子。研究還發現，在敲除這一受體的小鼠中，三氯沙的作用也會消失，這說明Ｔｏｌｌ樣受體４在三氯沙導致炎症反應中也起到重要作用。

研究人員表示，這項研究成果表明有關部門需要進一步評估三氯沙對人體健康的影響，相關政策有可能需要調整。

目前的國際通行標準是，牙膏中允許添加的三氯沙含量不得超過0.3％。歐洲消費者安全科學委員會評估三氯沙風險後認為，在牙膏、洗手液、沐浴露和除臭膏中，0.3％的最高允許含量從毒理學角度看是安全的。

(中時 )

日本開始制定核廢料乾貯標準方案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。