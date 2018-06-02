台南水情持續緊繃 賴清德：民眾勿恐慌不需囤水

2018年06月02日 17:47 中時 莊曜聰

台南地區水情緊繃，已啟動第一階段限水，南化水庫也自高雄越域引水，已增加蓄水量，未來也計畫興建南化與曾文水庫之間的連通管，讓水資源調度更有彈性。（莊曜聰攝）

氣候少雨，南部水庫蓄水率不佳，台南地區啟動一階限水，透過機動調控供水，由甲仙攔河堰越域引高雄旗山溪水，視情況每日可挹注數萬噸水源供南化水庫蓄水。（莊曜聰攝）

嘉南平原灌溉區一期稻作農業供灌將在4日結束，行政院長賴清德2日前往嘉南農田水利會烏山頭嘉南大圳分歧工作站視察，並感謝水利會人員及掌水工辛勞。（莊曜聰攝）

台南地區因為去年秋冬以來雨況不佳，水庫蓄水量節節下降，日前還啟動一階限水，民眾也開始抗旱大作戰，行政院長賴清德今天到南化水庫、嘉南大圳等處視察水情及感謝相關人員辛勞，他表示在一期稻作灌溉結束後，即可全力支援民生及產業用水，還可維持約2個月的供應量，民眾不須恐慌，也不需囤水，做好節水措施即可。

賴清德今天分別前往南化水庫、嘉南農田水利會烏山頭嘉南大圳分歧工作站視察，以了解目前水情狀況，也關心南化水庫越域引水及防淤隧道工程進度，並替水利署、水利會人員加油打氣。

目前全台水情中北部無虞，以南部較為緊繃，台南市、澎湖縣都進入第一階段限水，高雄市則是水情稍緊，經濟部水利署署長賴建信表示，曾文水庫集水迄今已經連續306天未出現單日超過80毫米以上的降雨，蓄水量難有進帳，但從去年8月起就陸續展開節水調控工作，雖然目前曾文、烏山頭水庫蓄水率不到1成，仍能維持一定程度供水。

賴清德指出，根據開源、節流、調度、備援的工作原則進行，開源包括加高曾文水庫高度3公尺增加容量、南化水庫防淤隧道及再生水的利用；透過各項節水措施、灌溉管理以及改善自來水漏水率來節流，並用越域引水做好調度。

而嘉南平原一期稻作灌溉將在4日結束，賴清德視察位於烏山頭的大圳分歧工作站時，也感謝上千名掌水工在這段期間的辛勞，原定的105天灌溉日實際上僅供灌54天，透過日夜調水節控，比預估用量節省近3000萬噸，雖一期稻作無虞，但緊接著登場的二期稻作栽種面積、用水量都倍增，若老天不賞臉，供水問題仍會傷透腦筋。

(中時 )