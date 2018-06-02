莫文蔚素顏上熱搜 曝老公隔空傳照慶生

2018年06月02日 17:38 中時 蔡琛儀

莫文蔚明天將在Hito頒獎典禮演出。(盧禕祺攝)

莫文蔚粉絲替她慶生。(盧禕祺攝)

莫文蔚3日將出席2018 Hito頒獎典禮，今天來台彩排，剛好遇到她48歲生日，電台特別安排25位鐵粉躲在後台，突襲送上生日蛋糕給他驚喜，莫文蔚老公並未愛相隨來台，雖然生日要在工作中渡過，她笑說昨晚老公不小心偷跑，傳了很多兩人的合照給她，算是幫她提前慶生。

她甜蜜說兩人平常不會特別過節日，「每天都可以是情人節、生日，不管任何時候都可以傳訊息、送禮物。」被問到老公有沒有送給她最印象深刻的禮物，她笑說：「巧克力！」但不是手做，而是外面買的，「自己做的不太能吃吧！」不過她現在為了準備一路唱到明年底的演出，已開始忌口，必須忍痛向美食、大餐道別，只能過年期間偶爾放鬆吃點甜的。而她今天凌晨抵達台灣後，剛好是午夜十二點，因此興奮發了張素顏自拍照，意外衝上微博熱搜排行，她也開心表示：「就當作大家陪我一起過生日囉！」

莫文蔚今天也宣佈，12月22日將唱進台北小巨蛋，她在小巨蛋擁有許多回憶，甚至2011年宣佈結婚喜訊，也是在金曲獎小巨蛋舞台上，被問到今年會不會也在台上公開「肚皮喜訊」，她則說：「不會，我是工作狂，都不會有這情況發生。」

粉絲為了慶祝莫文蔚出道25周年，25位歌迷帶來與莫文蔚最珍貴的回憶收藏，有人提到，接了莫文蔚的婚禮捧花後，也意外找到幸福，她說：「我真的沒有想到耶！」

(中時 )