雙軌生畢業典禮 感動宣示畢業不失業

雙軌生畢業即就業，陳芝瑛(左)、徐秀禎(右)皆獲企業加薪留用 。(曹婷婷攝)

友善列印
中時
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2日為「雙軌訓練旗艦計畫」7校276位應屆畢業生舉辦聯合畢業典禮。(曹婷婷攝)

「畢業不失業」！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2日為「雙軌訓練旗艦計畫」7校276位應屆畢業生舉辦聯合畢業典禮，畢業生身穿廚師、機電人員、餐飲服務員等不同職類服裝、手拿道具走秀，象徵也宣示畢業即就業。

勞動部長許銘春與台南市副市長吳宗榮親自頒發結訓證書與大學畢業證書給畢業生們，並一起與在場畢業生合唱「隱形的翅膀」，期許他們在職場上扮演好自己的角色，遇困難能堅強以對，進而展翅高飛。

畢業生代表徐秀禎說，她高中就開始打工分擔家計，原本受限家裡經濟無法上大學，得知雙軌計畫可兼顧課業與工作而報名，4年來不僅累積就業實力，畢業後也獲企業以副領班職位留用，讓她提早在職場「卡位」。

另一位畢業生陳芝瑛表示，國中時，家裡經商失敗，因不捨爸媽辛苦，她高中就做過診所助理、餐廳外場等工作貼補家用，大學更選擇雙軌計畫邊工作邊念書，4年最大收獲就是心態調適到位，抗壓性也變強，優異表現也獲公司加薪留任。

勞動部長許銘春表示，雙軌計畫近5年來已在全國培育出近7000位畢業生，這項計畫提供學生一邊讀書一邊在企業實習，理論與實務兼俱，政府補助一半學費，實習訓練時也有訓練津貼，畢業後，企業留任率高，就業率超過9成。

近2年來，雲嘉南轄區雙軌生就業率更突破96％以上，學子間顧畢業與就業，翻轉傳統升學觀念。許銘春強調，雙軌畢業生經過4年職場歷練，比一般畢業生更具競爭力，且透過雙軌計畫能加強與產學界的連結，不僅為產業培養技術人才，也增加青年就業機會，讓人才與產業「零時差」、縮短「學用落差」。

雙軌計畫今年也核定包括莊敬高職、勤益科大、南臺科大、遠東科大、崑山科大、正修科大等15所學校及光陽工業、東陽實業、富強鑫工業、神腦國際、大億麗緻酒店、耐斯企業、麥當勞與富利餐飲(肯德基＆必勝客)等78家廠商參加雙軌計畫，預定招生930人，歡迎有興趣的青年朋友報考。

(中時 )

台南水情持續緊繃 賴清德：民眾… 齊柏林逝世周年 環團招募百架空…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。