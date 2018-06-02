雙軌生畢業典禮 感動宣示畢業不失業

2018年06月02日 17:49 中時 曹婷婷

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2日為「雙軌訓練旗艦計畫」7校276位應屆畢業生舉辦聯合畢業典禮。(曹婷婷攝)

「畢業不失業」！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2日為「雙軌訓練旗艦計畫」7校276位應屆畢業生舉辦聯合畢業典禮，畢業生身穿廚師、機電人員、餐飲服務員等不同職類服裝、手拿道具走秀，象徵也宣示畢業即就業。

勞動部長許銘春與台南市副市長吳宗榮親自頒發結訓證書與大學畢業證書給畢業生們，並一起與在場畢業生合唱「隱形的翅膀」，期許他們在職場上扮演好自己的角色，遇困難能堅強以對，進而展翅高飛。

畢業生代表徐秀禎說，她高中就開始打工分擔家計，原本受限家裡經濟無法上大學，得知雙軌計畫可兼顧課業與工作而報名，4年來不僅累積就業實力，畢業後也獲企業以副領班職位留用，讓她提早在職場「卡位」。

另一位畢業生陳芝瑛表示，國中時，家裡經商失敗，因不捨爸媽辛苦，她高中就做過診所助理、餐廳外場等工作貼補家用，大學更選擇雙軌計畫邊工作邊念書，4年最大收獲就是心態調適到位，抗壓性也變強，優異表現也獲公司加薪留任。

勞動部長許銘春表示，雙軌計畫近5年來已在全國培育出近7000位畢業生，這項計畫提供學生一邊讀書一邊在企業實習，理論與實務兼俱，政府補助一半學費，實習訓練時也有訓練津貼，畢業後，企業留任率高，就業率超過9成。

近2年來，雲嘉南轄區雙軌生就業率更突破96％以上，學子間顧畢業與就業，翻轉傳統升學觀念。許銘春強調，雙軌畢業生經過4年職場歷練，比一般畢業生更具競爭力，且透過雙軌計畫能加強與產學界的連結，不僅為產業培養技術人才，也增加青年就業機會，讓人才與產業「零時差」、縮短「學用落差」。

雙軌計畫今年也核定包括莊敬高職、勤益科大、南臺科大、遠東科大、崑山科大、正修科大等15所學校及光陽工業、東陽實業、富強鑫工業、神腦國際、大億麗緻酒店、耐斯企業、麥當勞與富利餐飲(肯德基＆必勝客)等78家廠商參加雙軌計畫，預定招生930人，歡迎有興趣的青年朋友報考。

(中時 )