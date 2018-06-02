安達祐實女兒不想看《無家可歸的小孩》

2018年06月02日 17:44 時報周刊 溫博鈞

演員安達祐實向中時讀者問候，歡迎大家到華山藝文園區觀賞她和藝術家千原徹也合作的視覺藝術展。

正與藝術家千原徹也合作、在台灣舉行「不可思議的組合藝術展」的演員安達祐實，12歳時演出電視劇《無家可歸的小孩》因生動演技造成轟動，而她在2006年生的女兒今年也正好12歲，很難想像日前在節目中穿幼稚園服、展現童顏威力的她已經小孩已這麼大了。

她曾讓女兒看自己的代表作《無家可歸的小孩》，沒想到女兒卻對她說「不想看了」，原因是「不想看到媽媽在劇中被欺負」，而且特別不想看到安達祐實被打的場景。不過女兒卻從4歲就曾說想要成為演員，還對她說「想跟媽媽一起合演」。安達祐實說：「聽到當然是很高興，但是想想自己走過來的路，心情有點複雜。但她很厲害，台詞很快就記住了。」似乎為女兒的才能感到高興。

安達祐實1日現身華山藝文園區展場，許多路過民眾看到她驚訝不已，她也親切地和大家合照。提起台灣她說：「好喜歡台灣喔，好喜歡！」而她很驚訝在台灣認識她的人不少，問大家：「大家看過我《無家可歸的小孩》之外的電視劇嗎？」觀眾們紛紛點頭，讓她十分驚喜，千原徹也故意吐槽她：「想不到妳還真的挺有名的嘛！」讓她笑呵呵；兩人還一起學了自己名字的中文發音，笑著直說「好難！」

該展正於華山1914文創園區中5B鍋爐室展出至6月3日（日），她和千原徹也特別錄製影片向中時讀者問候，並邀請大家來看展。

(時報周刊)