安達祐實女兒不想看《無家可歸的小孩》

時報周刊
溫博鈞
正與藝術家千原徹也合作、在台灣舉行「不可思議的組合藝術展」的演員安達祐實，12歳時演出電視劇《無家可歸的小孩》因生動演技造成轟動，而她在2006年生的女兒今年也正好12歲，很難想像日前在節目中穿幼稚園服、展現童顏威力的她已經小孩已這麼大了。
她曾讓女兒看自己的代表作《無家可歸的小孩》，沒想到女兒卻對她說「不想看了」，原因是「不想看到媽媽在劇中被欺負」，而且特別不想看到安達祐實被打的場景。不過女兒卻從4歲就曾說想要成為演員，還對她說「想跟媽媽一起合演」。安達祐實說：「聽到當然是很高興，但是想想自己走過來的路，心情有點複雜。但她很厲害，台詞很快就記住了。」似乎為女兒的才能感到高興。
安達祐實1日現身華山藝文園區展場，許多路過民眾看到她驚訝不已，她也親切地和大家合照。提起台灣她說：「好喜歡台灣喔，好喜歡！」而她很驚訝在台灣認識她的人不少，問大家：「大家看過我《無家可歸的小孩》之外的電視劇嗎？」觀眾們紛紛點頭，讓她十分驚喜，千原徹也故意吐槽她：「想不到妳還真的挺有名的嘛！」讓她笑呵呵；兩人還一起學了自己名字的中文發音，笑著直說「好難！」
該展正於華山1914文創園區中5B鍋爐室展出至6月3日（日），她和千原徹也特別錄製影片向中時讀者問候，並邀請大家來看展。
(時報周刊)