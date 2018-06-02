雲林史上首次龍舟賽 龍舟開光點睛寫歷史

雲林史上首次龍舟賽，雲林縣長李進勇（右）為龍舟開光點睛寫歷史。（張朝欣攝）

友善列印
中時

雲林縣政府今年舉辦雲林縣史上首次龍舟賽，2日由縣長李進勇等人進行龍舟開光點睛儀式，8艘龍舟正式啟用供比賽隊伍練習，今年共有116隊參賽，18日端午節當天進行決賽，參賽隊伍無不摩拳擦掌，希望在雲林龍舟史上留名。

雲林縣首屆龍舟賽將於6月16至18日在口湖鄉宜梧滯洪池登場，由於雲林縣從來沒有舉辦過龍舟賽，首屆龍舟賽引發熱烈回響，超過100支隊伍報名參賽，盛況空前。

2日龍舟開光點睛儀式，由縣長李進勇、縣議會議長沈宗隆、口湖鄉長林哲凌、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等人共同主持，地方學校、社團動員參與，熱鬧非凡。

為了接軌國際，雲林縣政府特別訂製8艘台灣自製的競技龍舟，材質有別於傳統木造龍舟，採用玻璃纖維打造，船身較輕可大幅提升速度，且玻璃纖維龍舟較木造龍舟容易保存，得以重複使用，兼具環保與教學展示功能。

李進勇表示，端午節是台灣重要節慶，雲林縣今年舉行首屆龍舟競賽，活動特別選在環境優美的宜梧滯洪池，藉此將雲林沿海的海角祕境推薦給全台民眾，一起來雲林看龍舟、嘗美食、賞美景。

口湖鄉長林哲凌指出，雲林第1屆的龍舟賽能夠在口湖舉辦，是口湖鄉的光榮，比賽最高優勝獎金5萬元，包括大型龍舟、小型龍舟競賽9種組別，16、17日將有116支隊伍進行初賽，爭取18日決賽門票，為期3天的賽事精彩可期。

(中時 )

齊柏林逝世周年 環團招募百架空… 荷蘭書籍皇后伊瑪布 折紙色塊設…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。