荷蘭書籍皇后伊瑪布 折紙色塊設計唐獎證書

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兩年舉辦一次的唐獎，效法諾貝爾獎精神，每屆頒發漢學、永續發展、法治、生技醫學四個獎項，並邀請知名設計師設計證書，展現唐獎精神。今年證書由曾在2010年被《紐約時報》封為「當代最佳書籍設計師」的荷蘭設計師伊瑪・布（Irma Boom）操刀，發揮極簡風格，以摺紙概念，展現跳脫框架思考的意義，昨（2）日於設計發表會中首度展現。

伊瑪・布的設計曾獲德國萊比錫「世界最美麗書籍獎」，更是德國書籍設計終身成就獎「古登堡獎」最年輕得獎者，設計過300本書籍，被譽為「書籍皇后」（The Queen of Books），「我曾在2014年參與唐獎獎章設計徵選，雖然當時沒有獲選，很榮幸這次能以證書設計再度與唐獎結緣。」

伊瑪・布以荷蘭畫家蒙德里安的畫作為靈感，選用鮮豔的紅黃藍綠，每張證書封面用不同的方法折疊，呈現鮮豔的三角形色塊，分別代表唐獎的四個獎項，「紅色是漢學，綠色是永續發展，藍色是法治，黃色是生技醫學。」

伊瑪・布解釋顏色的選擇，「紅色在中華文化中是吉利，綠色代表自然，藍色象徵信任，許多金融機構和政府單位都用藍色當作代表色，黃色就是科技了。」她表示，雖然得獎人還不知道，但她證書內的也會選用大膽的字體，象徵得獎者的精神。

伊瑪・布以美國詩人羅伯特?佛洛斯特的詩《未行之路》（The Road Not Taken）中，最後選擇了比較少人走的那條路為例，「對我而言，每個得獎的人都是如此，他們用不同的角度觀看自己的領域。不要跟隨既有的道路，當人們大膽勇敢的挑戰，走向另一條道路，就會發生精彩的結果。」

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德則表示，伊瑪・布是「書的建築師」，「她提醒了我們，書是值得去買的，書是藝術。而中文的書，有重要文件的意思。證書，也就是我們賦予一張紙的文化意義，所以請書籍設計師來設計證書，是再適合也不過的事。」

伊瑪・布本人也有同樣大膽挑戰的精神。在成為書籍設計師之前，她在藝術學校就讀，一邊學繪畫一邊摸索志向，20幾歲時，學校老師拿給她一本書《糟糕的探戈》（Horribel Tango），大膽的螢光色設計讓她從此決定以書籍設計為志向。1988年她為荷蘭皇家郵政設計當年的集郵年冊，使用特殊的紙和裝幀方式，甚至將圖片或文字印在摺頁中間，或旋轉90度排版，出版後，從此打響她在書籍設計界的名聲。

唐獎自2012年起舉辦，今年將頒發第三屆獎項。唐獎教育基金會執行長陳振川表示，本屆唐獎得獎名單將於6月18日到21日陸續公布，9月21日將於國父紀念館舉辦頒獎典禮。

(中時 )

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