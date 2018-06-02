勸留呂秀蓮 林濁水：民進黨現在變得脆弱不堪了？

前副總統呂秀蓮。（資料照片，趙雙傑攝）

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中時電子報

前副總統呂秀蓮要跟民進黨說bye bye，蔡英文總統勸呂不要離開民進黨，總統府祕書長陳菊也說，蔡會與呂秀蓮談一談，因為黨已經沒有分裂的本錢。民進黨前立委林濁水直指，3位前民進黨主席退黨時，未慰留也沒分裂，如今卻要勸留呂秀蓮，難道民進黨現在已變得脆弱不堪了？

許信良曾為了2000年總統大選退黨，2008年回鍋再加入民進黨。施明德則在阿扁執政後，2000年宣布退出民進黨。林義雄也在2006年退黨，他發表的公開信表示，政黨的目的應在促進國家的政治進步，不應為了爭奪政治地位及權力而捨棄國家的利益，更不應互相仇視、敵對。

林濁水在臉書直言，許信良、施明德、林義雄都當過民進黨主席，黨內都有大批跟隨者，他們當年退黨，當時的黨主席並沒有親自去拜會當面勸留，即使如此，也都未帶走什麼人，黨也沒有分裂。為什麼現在總統府秘書長等人說黨沒有分裂的本錢，是3位前黨主席實力和呂秀蓮天差地別，遠遠不如，或是民進黨中呂秀蓮的死忠到處都是，還是比起以前，現在的民進黨變得脆弱不堪了？

網友留言說：「我覺得那像是對呂副說的場面話！」、「場面話不要認真，認真你就輸了」林濁水回應說：「場面話也考慮一下是非和規矩比較好。」

也有網友認為：「民進黨越來越好笑！很吃呂婆婆撒嬌這一套！」、「因為那3位沒跟總統府秘書長關在一間...。」、「就是怕呂副真的脫黨參選，姚文智就真的得退出政壇了。」

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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