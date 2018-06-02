台灣原生種黃色杜鵑花　實生苗復育成功

2018年06月02日 18:06 中時 沈揮勝

著生杜鵑的花與苞。（沈揮勝攝）

6月起，著生杜鵑漸入花期，杉林溪所見植株，此刻花苞不少。（沈揮勝攝）

學術界人士以手機近拍特寫。（沈揮勝攝）

農委會林務局、嘉義大學與產官學界，6月2日在南投縣竹山鎮杉林溪舉辦台灣原生杜鵑之保育與復育研討座談會，並聚焦在會開出黃色花朵的著生杜鵑。（沈揮勝攝）

國立嘉義大學助理教授林瑞進成功培育之著生杜鵑實生苗，6月2日在南投縣杉林溪展示，生態界人士同表振奮。（沈揮勝攝）

參加研討座談會的學術界與生界人士，實地踏勘尋找著生杜鵑，並在步道旁發現許多水晶蘭。（沈揮勝攝）

花苞特寫。（沈揮勝攝）

台灣至少有16種原生杜鵑，花色從淺白到紫紅繽紛燦爛，但很少人知道，其中有1種根部並是不長在地面泥土上、開出的花朵還是特殊的金黃色，真的是與眾不同。它叫「著生杜鵑」！林務局與學界人士2日齊聚杉林溪討論復育；而事實上早在2年前，嘉義大學助理教授林瑞進即已成功培育實生苗（種子苗），讓人振奮！

農委會林務局副局長廖一光與該局保育組棲地經營科長陳超仁、國立嘉義大學管理學院院長李鴻文與學者林瑞進、農委會特生中心主任楊嘉棟與植物組長許再文、中興大學森林系教授吳志鴻與中興大學實驗林管處長曾彥學等數10名生態界產官學者2日齊聚一堂。

他們針對國土生態保育綠色網路建置、植物之調查與保育、台灣原生杜鵑保育及復育、台灣原生杜鵑之應用與金毛杜鵑葉部抽出物抗氧化和抗脂肪肝之分析，以及著生杜鵑之復育等議題，提出研討、分享與交換意見。

會中，聚焦於林瑞進在2年前與杉林溪董事長劉瑞都、總經理楊瑞濱，有感於園區分布有罕見黃花杜鵑，且相較於其他地區所發現的植株，容易親近很多，於是合作著手復育，並利用採種子方式，成功培育出數10株實生苗，並帶到現場陳列展示。

這項好消息讓在場學者與生態人士同感振奮！廖一光指出，杉林溪對生態保育付出很多，是國內民營園區最優質的典範，林務局將全力支持，盼能夠在3到5年內，培育更多的黃花著生杜鵑小苗，讓它們在大自然中穩定繁衍，並在杉林溪成立專區，透過解說與環境教育，讓民眾親近欣賞。

著生杜鵑常態附著在數十公尺高的巨檜幹身上、可望不可及，杉林溪因留有不少早年伐木殘存的檜木樹頭，偶有機會在2、3高的地方看到著生杜鵑開出金黃花朵；實生苗培育成功，可栽植若干小苗在低矮處，讓更多人親近、欣賞與認識此國寶植物。

(中時 )