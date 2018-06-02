陸學者發現台灣斷交密碼 這4國可能是下一個

2018年06月02日 18:02 中時電子報 王家禕

非洲友邦布吉納法索於上月24日宣布與我斷交，是蔡政府時期第4個斷交的國家，我邦交國現在僅存18個國家。北京國際關係學院副教授于強分析，下一個與台灣斷交的國家，很可能是瓜地馬拉、巴拉圭、梵諦岡，或者帛琉。

總統蔡英文自2016年5月20日上任以來，包含甫宣布斷交的布吉納法索，短短2年來，已斷交4國，分別是聖多美普林西比、巴拿馬與多明尼加。根據《中評社》報導，北京國際關係學院副教授于強分析發現，從巴拿馬、多明尼加到布吉納法索，這三個斷交的邦交國家有一個共同特點──「最」。

于強說，台灣的邦交國中，巴拿馬在當時是人類發展指數（HDI）最高的國家；多明尼加則是當時最早和台灣建立大使級關係的國家；布吉納法索則是當時的邦交國中，人口最多的國家。

比照上述邏輯，于強分析僅存的18個邦交國發現有4個國家擁有「最」的特質：帛琉是人類發展指數最高的國家；巴拉圭則是面積最大、最早與台灣建立大使級關係的國家；瓜地馬拉則是人口最多、GDP總量最大、和台灣雙邊貿易額最多的國家；梵蒂岡則是人均GDP最高的國家。

因此，于強認為，瓜地馬拉、巴拉圭、梵諦岡及帛琉，這4個國家都很可能是下一個與台灣斷交的邦交國。

(中時電子報)