2018年06月02日 18:01 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

Andi更新臉書全文。(圖/取材自Andi臉書)

由成龍與吳綺莉所生的女兒「小龍女」吳卓林,4月傳出與30歲網紅女友Andi私奔到加拿大、和媽媽鬧翻,還錄影片自稱是「成龍女兒」要找爸,引發軒然大波,目前小龍女尋父無解,不過卻傳出吳卓林與女友已私訂終身。

「小龍女」吳卓林自從發影片自稱是「成龍女兒」,落魄找爸後,一舉一動都備受矚目,而吳卓林的女友Andi今(2日)在臉書曬寫有:「wish the world had as big of a heart as my fiancee does」(希望世界像我的未婚妻一樣心胸寬大」的圖片。

Andi稱呼吳卓林為未婚妻,兩人疑似已經私訂終身,根據《東網》報導,吳綺莉被問到此事時,她則表示:「我沒有東西講,沒留意,現在好少看新聞,自己做自己東西。」似乎沒有吳卓林的消息,母女關係依舊沒有改善。

(中時電子報)