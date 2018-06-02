中時晚間快報》雙颱接力形成 不排除登陸台灣

2018年06月02日 18:09 中時電子報 綜合報導

◎雙颱接力形成 不排除登陸台灣

台灣附近恐有颱風接力形成！氣象局指出，位於南海的熱帶擾動已於今早形成熱帶性低氣壓，有機會於明日形成今年第4號颱風艾維尼，至於菲律賓東方海面的普通低氣壓，也可能在下周一、二之後形成第5號颱風馬力斯，且不排除登陸台灣，但不確定性仍高，預估下周一過後再觀察才會較明朗。

◎金正恩親筆信「有意思」 川普宣布川金會如期舉行

萬眾矚目的「川金會」在歷經取消風波後重上正軌！美國總統川普1日在白宮接見到訪的北韓領導人金正恩心腹、勞動黨副委員長兼統戰部長金英哲，隨後宣布美朝峰會將如期於本月12日在新加坡舉行。川普形容金英哲轉交金正恩親筆信「很有意思」，北韓也表明願意實現無核化，雙方可能在川金會上宣布結束朝鮮半島戰爭狀態。

◎外傘頂洲恐消失 海委會獻策救國土

台灣最大移動沙洲國土外傘頂洲，面臨消失，海洋委員會主委黃煌煇提出，抽沙填沙是可行辦法，會在3個月提出方案。行政院發言人徐國勇今天表示，此案也牽涉地方政府，相關單位還在深入研究中，行政院尚未收到相關報告。

◎國父紀念館設計者 王大閎辭世 享壽101歲

國父紀念館設計者、建築師王大閎，28日晚間7點5分在家中過世，享壽101歲。王大閎的兒子王守正表示，王大閎在睡夢中過世，十分安詳，家人正陸續趕回台北家中。後事將低調處理，僅舉辦家祭，不會對外辦公祭。

(中時電子報)