雲林照顧服務員日 表揚70名聞聲救苦服務員

雲林照顧服務員日，表揚70名聞聲救苦服務員。（張朝欣攝）

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中時

雲林縣政府為提升照顧服務員專業形象，將「長期照顧服務法」施行日6月3日訂為雲林縣「照顧服務員日」，2日在虎尾鎮表揚70名績優照顧服務員，感謝他們有如菩薩般的聞聲救苦，為需要照顧者付出奉獻。

雲林縣65歲以上老年人口數已達12萬1988人，占總人口17.7％，為全國老化程度第2高縣市，縣內需要長期照顧的人口數為2萬8304人，但從事長期照顧服務員僅1047人，人力明顯不足。

為了感謝照顧服務員的辛勞，同時鼓勵更多人投入照顧服務工作，雲林縣政府2日在虎尾鎮上禾宴會館辦理「績優照服員及友善照服員績優單位」表揚活動，由副縣長丁彥哲等人共同主持。

丁彥哲表示，以往大家認為「照顧服務員」就是「台傭」或是做「把屎把尿」的工作，雲林縣要翻轉這個錯誤觀念，特別訂定每年6月3日為「照顧服務員日」，藉此讓社會大眾看見照顧服務員的專業與貢獻，同時向他們致上最高敬意。

2日共有70名績優照顧服務員接受表揚，包括新住民、2度就業婦女、碩士畢業生，每名照顧服務員的背後都有溫馨感人的故事，因為他們的用心服務，讓雲林縣長輩的晚年生活更有尊嚴。

雲林縣政府指出，為鼓勵民眾投入長期照顧相關工作，縣勞工處已開辦4班次照顧服務員訓練課程，下半年度還有6班次，預計可培訓300名以上照顧服務員。

(中時 )

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