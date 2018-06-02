不分名次！814名美濃等偏鄉學生收到信燕集團總裁劉清元發放的畢業紅包

美濃區等校校長及主任代表接受企業家劉清元（中）發放畢業生紅包。（林雅惠攝）

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正逢畢業季，許多學生一輩子也領不到畢業禮物，小學成績非特優的美濃鄉親劉清元國小合唱團比賽時出錯，在老師鼓勵教育下，讓他不放棄自己，如今事業有成回饋家鄉學子，發放每位畢業生紅包，勉勵學生不論成績優劣，只要肯努力一樣能有成就。

劉清元2日在美濃區潤惠有機農場宴請美濃、杉林、六龜、甲仙、那瑪夏區等偏鄉25所國小、3所國中的校長、主任及家長會長聚餐，現場發放各校共814名畢業生每人300元的畢業紅包，由各校代表代領紅包，將於畢業典禮時發放給每位畢業生。

六龜區新威國小教務主任蘇顯辰說，劉清元總裁今年已第4年發放畢業獎學金，去年有畢業生領到畢業紅包時，感動表示原來自己也不差，在校6年學習受到肯定，未來一定要更努力上進，不辜負這份紅包的鼓勵。

如今身為工業超高溫高低溫的信燕集團總裁劉清元說，給學生正面鼓勵非常重要，他在龍肚國小六年級時到校外參加合唱團比賽，因為他唱錯合唱團遭到淘汰，當時老師沒有罵他反而鼓勵他，帶他們回來去吃美濃粄條及旗山糖廠吃冰，告訴他出錯的人不一定是不好，只要改善還是有機會，讓他非常感動，當下他就發願未來有成就一定要幫助勉勵更多學生。

美濃鄉親形容劉清元是「美濃區的聖誕老人」，不少弱勢家庭受到他的恩惠。劉清元說，踏入社會後原本當上班族，但為了完成小時候做善事的心願，他在36歲時決定創業，因緣聚會下事業越做越順暢，15年前覺得有財力及能力布施，於是從家鄉美濃獅山里開始行善，發放老人年金給80歲以上老人及幫助需要的低收入戶家庭。

10年前劉清元慢慢將行善範圍擴充到整個美濃區，每年年終除了對弱勢家庭贈米外並請吃飯，4年前開始發放學生畢業紅包，他說，未來考慮把旗山區納入行善範圍，希望能幫助旗美偏鄉所有需要幫助的人。

(中時 )

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