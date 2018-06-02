救援小將Happy Go！慢飛親子共學遊戲

2018年06月02日 18:16 中時 林雅惠

高雄市政府社會局委託伊甸基金會旗山早療中心2日舉辦「救援小將Happy Go！」自我探索與遊戲體驗課程，以遊戲方式引導，建立親子正向互動的親子團體活動，為旗山區20位慢飛天使和家長，帶來一連串歡樂笑聲，幼童臉上掛滿了開心的笑容！

親子團體活動由高雄師範大學特殊教育學系鄭鈺清老師親自帶領，首先和參加的家長及幼童暖身，進行有趣的親子互動遊戲，製造不同趣味點，讓家長和幼童享受其中，孩子和家長在遊戲中扮演不同的角色。

老師也讓親子利用黏土等小道具，拼貼出幼童創作的小汽車，4歲半的阿哲，在媽媽全程陪伴下，顯得特別開心。

阿哲2歲多時無法聽從大人指令，父母帶孩子至發展中心評估後被醫師宣判為自閉症，父母起初無法接受經常傷心流淚；為了提升阿哲的能力，媽媽決定不工作陪伴孩子，除了早療中心課程外，每天載著孩子至醫院復健，也主動閱讀相關親職教養書籍，經常和老師討論如何提升親子互動。

阿哲媽媽說，早療資源進來後，孩子從沒有辦法聽指令、亂走，到現在可以聽到叫喚名字就可以等待，而且也可以坐在自己的位置上課，這次安排的課程和其他家長交流，也讓自己學習到不同的教養技巧。

旗山早療中心主任許廷安表示，運用遊戲技巧引導親子進入團體，團體課程中內容多元豐富，包含感覺統合、社交技能、社會互動遊戲、專注力遊戲、故事及肢體創作等方式，協助親子透過每次主題中，從觀察、體驗及分享遊戲玩起，過程中促進親子之間的語言交流、眼神與肢體上的接觸，使親子之間的關係更加親密。

(中時 )