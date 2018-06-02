咕咕霍夫無預警歇業 中市勞工局持續追蹤協處

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連鎖麵包坊「咕咕霍夫」股份有限公司無預警歇業！台中市政府勞工局接獲消息後立即進行瞭解，該公司已結束營業，並已發放5月份工資，尚未給付預告工資及資遣費爭議部分；勞工局將持續追蹤並協助勞工召開勞資爭議調解會議，就業服務處也會提供就業諮詢及媒合等資源，協助勞工儘速找到下一個工作。

勞工局長黃荷婷表示，經查勞保資料，咕咕霍夫於台中市有2家勞保投保事業單位，分別為「咕咕霍夫股份有限公司」、「咕咕霍夫股份有限公司逢甲分公司」，投保人數為39人及33人，皆有欠繳107年3月至4月勞保費情形。

勞工局於6月1日傍晚接獲勞工向媒體反應咕咕霍夫股份有限公司無預警歇業，立即向該公司及台中市6家分店(漢口、逢甲、崇德、大墩、車站、榮總店)瞭解；截至6月1日止，勞工局尚未接獲勞資爭議調解案，對於尚未給付預告工資及資遣費爭議部分，將持續追蹤後續，協助勞工召開勞資爭議調解會議。

黃荷婷呼籲，若事業單位因經營問題涉有資遣勞工的事實，應依法給付資遣費及預告工資，並開立非自願離職證明，另外，台中市就業服務處也將主動瞭解員工就業服務需求，提供就業諮詢及媒合等資源，協助勞工度過困境。

針對勞資爭議調解案件，勞工局提供律師免費法律諮詢服務，勞工可至現場或撥打04-22177268與律師就相關法律規定或訴訟進行瞭解，以保障並維護自身勞動權益；事業單位或勞工如有勞動法令疑義，也可撥打04-22289111分機35200洽詢。

(中時 )

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