高雄大學首批學士學位陸生畢業 鼓勵學弟妹來台

2018年06月02日 20:11 中時 林雅惠

國立高雄大學2日舉行第15屆畢業典禮，校長王學亮贈畢業生以「迎向改變、做你所愛」8字，並舉邱馨慧、李依婷等多位校友為例，分別在時裝伸展台、法律領域努力不懈出一片天，勉勵持續學習充實專業，勇敢靈活面對世界快速變化與挑戰。

余瑋盈等5位高大首批學士學位陸生也在2018年畢業，4年時光收穫滿載，鼓勵學弟妹來台求學。5名學士班陸生包括財經法律學系余瑋盈、亞太工商管理學系肖金恩、土木與環境工程學系李怡安、應用數學系李雲昊、創意設計與建築學系蔣聞曉等3女2男，課業上表現獲系上師長稱許。

李雲昊成績優異獲選為系上榮譽畢業生，並通過「CPE（大學程式能力檢定）」且取得資訊工程學系輔系資格。余瑋盈認真學業也認真玩，參加社團「熱舞社」，結交不少「舞」林同好，畢業後準備回大陸參加律師考試，再赴澳洲深造。

肖金恩在學期間走遍全台，各地風土民情可說是如數家珍，9月將到英國大學攻讀碩士學位，余母、肖母（及其親友團）特地來台參加女兒畢典，既開心又感動。陸生對於4年求學時光還沒走出校門就開始懷念，鼓勵學弟妹來台求學。

王學亮表示，高雄大學創校至今15屆累積約16800名畢業校友，陸續在各領域嶄露頭角，例如凱渥名模、運動健康與休閒學系邱馨慧，是擁有紐約、倫敦、米蘭、巴黎世界4大時裝周走秀經歷的台灣第1人。

(中時 )