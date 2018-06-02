南大阿勃勒節辦高中職熱舞競賽 台南女中奪冠

2018年06月02日 18:42 中時 程炳璋

會念書也會跳舞，台南女中舞蹈團隊在阿勃勒節熱舞賽中奪冠。（程炳璋攝）

今年缺雨，台南市阿勃勒花艷麗綻放，國立台南大學再現「黃金雨」美景，校方連續10年舉辦南大阿勃勒節活動，近年以熱舞比賽炒熱花季，2日下午共邀請13所學校16支隊伍齊聚南大競飆舞技，由台南女中團隊獲得冠軍。

南大的阿勃勒節活動2日下午1時在府城校區熱鬧登場，校長黃宗顯主持開幕儀式，近年都找高中職學校競秀舞技，年輕學子組團穿各式創意服裝登場，上百名觀眾聚集加油歡呼，校園氣氛瞬間熱力四射。

黃宗顯表示，南大校園的阿勃勒樹已熱情綻放，校園再現璀璨黃金雨。近年都在阿勃勒節中加入高中職熱舞邀請賽，幾成活動招牌，南女、南科實中、興國高中等13所名校都派隊尬舞，校方提供網路直播，提供參賽者親友透過網路欣賞、加油。

學校在活動現場擺出校內各系所成果展，猶如一場小型校內大學博覽會，提前與許多高中職生進行互動交流，順便招生。

最後由穿的短褲低胸裝表演的台南女中團隊奪得冠軍，黃宗顯大方加碼，冠軍獎金從5000元加倍為1萬元，亞軍6000元，季軍4000元。最佳團隊精神獎每隊3000元，入圍獎每隊獎金2000元，鼓勵學子勇敢秀舞。

南大從阿勃勒節開始有一連串活動，熱舞競賽2日結束，3日有歌唱比賽，4日至8日每天下午4點30分在阿勃勒樹下舉辦國樂、管弦樂、詩歌、吉他、魔術等各項表演。包括2場阿勃勒電影院，直到9日畢業典禮為活動畫下句點。

(中時 )