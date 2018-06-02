棄養？漁光島森林野狗為患

漁光島被動保處列為流浪狗示範區，在島上安置50隻流浪狗，加上民眾棄養多，林間步道經常有流浪狗出沒，不只遊客驚嚇，在地居民也困擾影響觀光發展。（程炳璋攝）

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漁光島森林內可遮蔽艷陽，正好是流浪狗的棲息地。（程炳璋攝）
漁光島被動保處列為流浪狗示範區，光是官方安置就有50隻流浪狗。（程炳璋攝）

台南市都發局在漁光島完成一段1公里的林間步道，台南市代理市長李孟諺讚為世外桃源，最近不少遊客前往體驗，卻發現數十隻野狗眼露凶光集結在步道旁，嚇得不敢往前走，台南市動保處研議將改變流浪狗餵養點，並將減少隻數列為目標。

台南市月牙灣旁蜿蜒著1.5公里長的木麻黃森林，都發局花2000萬經費，在林間打造約1公里的木棧道，標榜走在步道上，可享受森林浴，並讓封閉30年的秋茂園重現。

不少遊客最近趁假日前往步道體驗，走到一半卻發現森林裡藏著不少野狗，成群結隊棲息在步道旁邊，因為森林光線陰暗，野狗成群十分嚇人，有遊客見狀就往回走，不敢在步道上逗留。

漁光里長林寧峰大表無奈，漁光島一邊發展觀光，一邊被動保處列為流浪狗示範區，在島上安置50隻已結紮的流浪犬，號稱示範人與狗能夠和平相處。但這些狗有地域性，見到陌生人難免吠叫，漁光島近年來遊客越來越多，他已看過多次狗追人的情況。

林寧峰表示，因為漁光島地形封閉，是很多狗貓飼主的棄養場域，現在島上野狗已近百隻，傍晚林蔭舒適，野狗剛好出沒在林間休憩，並等著愛狗人士餵養。

台南市動保處表示，下周將與漁光島在地民眾討論，朝改變流浪狗的餵養點，以及捕捉部份有攻擊性的犬隻，減少流浪狗數量。

(中時 )

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