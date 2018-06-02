新北好茶換新裝 坪林、台北限量搶購中

新店茶農周文獲得今年新北春茶特等獎。（王揚傑翻攝）

友善列印
中時
坪林國小太鼓隊的現場表演獲得熱烈掌聲。（王揚傑翻攝）

新北好茶春茶上市，新北市副市長李四川今（2）日至坪林頒發「春茶特等獎」獎牌，與冠軍茶師周文共同推廣今年新裝比賽茶，展售會於本月2、3、9、10日在坪林茶業博物館旁，16、17日在善導寺捷運站旁的希望廣場，連3周限時限量發售。

農業局表示，改版後的比賽茶品質、滋味維持以往、送禮更體面，喜歡喝茶的民眾千萬別錯過。

本次特等獎由新店周文奪得，成為新科「包種茶王」。59歲的周文是第4代茶農，自幼跟著家中學做茶，資歷超過40年。周文說，好茶除了靠技術，老天爺也得幫忙，今年做茶時氣候穩定，萎凋、炒菁過程都掌握得宜，才幸運的抱走大獎。

周文的茶園坐落新店的雙坑山上，目前管理面積3公頃，年產約2000斤，主要產製本市著名的文山包種茶。

李四川表示，新北市是文山包種茶的發源地，除了出名的「茶鄉坪林」外，石碇、新店、平溪、深坑、汐止等都是包種茶產區，擁有最優秀的茶農與技術。今年透過在地農會整合各方意見，更新舊有「新北市文山包種茶比賽」茶盒，除了將「包種茶特色」透過「窗花設計」呈現外，更突破傳統外盒均一款式，依獲獎等第配置不同色系，賦予「文山包種茶品牌」更鮮明形象。

農業局表示，今年春茶產季氣候穩定，茶樹生長良好、品質優良，改良場的評審們都給予極高的評價。比賽期間農業局嚴格執行抽驗，為消費者安全把關，認明「新北好茶」比賽茶便可安心選購。端午假期選擇天然無糖的包種配肉粽，既解油膩、也不多長肉，更可支持我們辛苦的茶農。

(中時 )

棄養？漁光島森林野狗為患 周末來淨灘 紅毛港海堤清潔溜溜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。