新北好茶換新裝 坪林、台北限量搶購中

2018年06月02日 20:14 中時 王揚傑

坪林國小太鼓隊的現場表演獲得熱烈掌聲。（王揚傑翻攝）

新北好茶春茶上市，新北市副市長李四川今（2）日至坪林頒發「春茶特等獎」獎牌，與冠軍茶師周文共同推廣今年新裝比賽茶，展售會於本月2、3、9、10日在坪林茶業博物館旁，16、17日在善導寺捷運站旁的希望廣場，連3周限時限量發售。

農業局表示，改版後的比賽茶品質、滋味維持以往、送禮更體面，喜歡喝茶的民眾千萬別錯過。

本次特等獎由新店周文奪得，成為新科「包種茶王」。59歲的周文是第4代茶農，自幼跟著家中學做茶，資歷超過40年。周文說，好茶除了靠技術，老天爺也得幫忙，今年做茶時氣候穩定，萎凋、炒菁過程都掌握得宜，才幸運的抱走大獎。

周文的茶園坐落新店的雙坑山上，目前管理面積3公頃，年產約2000斤，主要產製本市著名的文山包種茶。

李四川表示，新北市是文山包種茶的發源地，除了出名的「茶鄉坪林」外，石碇、新店、平溪、深坑、汐止等都是包種茶產區，擁有最優秀的茶農與技術。今年透過在地農會整合各方意見，更新舊有「新北市文山包種茶比賽」茶盒，除了將「包種茶特色」透過「窗花設計」呈現外，更突破傳統外盒均一款式，依獲獎等第配置不同色系，賦予「文山包種茶品牌」更鮮明形象。

農業局表示，今年春茶產季氣候穩定，茶樹生長良好、品質優良，改良場的評審們都給予極高的評價。比賽期間農業局嚴格執行抽驗，為消費者安全把關，認明「新北好茶」比賽茶便可安心選購。端午假期選擇天然無糖的包種配肉粽，既解油膩、也不多長肉，更可支持我們辛苦的茶農。

(中時 )