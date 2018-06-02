劉若英脫口「不想和張艾嘉一樣」 黃子佼心有戚戚焉

2018年06月02日 18:49 中時 徐桐炘

導演「奶茶」劉若英2日在台出席《後來的我們》Netfflix上線記者會，此行擋掉娛樂媒體專訪，會後也不接受聯訪，因此片商找來和她熟識的主持人黃子佼掌握全場，成功讓她卸下心防，他大膽問為何和恩師張艾嘉一樣邀請大陸導演田壯壯演出，還虧她：「拍2部是不是買一送一。」奶茶竟坦言，「我也不想和張姐（一樣）。」黃立刻會心一笑同意，「就像我永遠離不開小燕姐。」隱隱透露「名師」底下「高徒們」的壓力。

奶茶透露曾想在台拍攝，因為她的原著也是台灣故事，「有到美濃探勘，但因為現在高鐵太快，還來不及聊完就到了。」畢竟她寫下故事時還沒有高鐵，若想呈現年輕人到異鄉打拼後，過年回家不易的場景，恐與現狀不符，最後選在北京拍攝北漂青年的故事，結果又被黃子佼虧：「你寫的時候可能連台鐵都沒有。」奶茶聽完故意「森77」大翻白眼。

該片在陸賣出14億票房佳績，奶茶成為華語電影最高票房女導演，她笑言：「沒有想過，如果知道這樣可以再多花點錢。」她表示前幾年看過不少劇本，但自認還沒準備好：「不是隨隨便便的人來做導演，我不覺得自己會做導演。」是監製張一白帶著編劇飛到她巡迴演唱會的各城市和她討論，2、3年來都在討論劇本，但她發現：「愛情片只是換個名字倒來倒去。」最後說服對方選用自己著作中《過年，回家》當作題材。

被問是否聽過女主角周冬雨「難搞」傳言，難道不擔心？奶茶坦承有過疑慮，但服裝設計師吳里璐提醒她：「妳也沒有好搞過。」2人意外投緣，不過周冬雨還是會不小心惹怒奶茶，「我私下傳給她的醜圖，她有次竟然集合成九宮格放在微博。」黃子佼聽了大笑：「她真不了解妳！」電影已在Netfflix上線。

(中時 )