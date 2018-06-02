2018年06月02日 21:27 中時 王文吉

大安沙雕音樂季首度採用共構式聯座雕法，讓作品視覺延伸。（主辦單位提供）

大安沙雕音樂季邁入第8屆，首日湧入3萬人次遊客前來追沙。（主辦單位提供）

「璀璨向日葵」為沙雕師巧手雕鏤出空心圓，運用錯位技巧，在夕陽漸落時共構成璀璨奪目的風景。（主辦單位提供）

大安沙雕音樂季首日湧入3萬人次遊客，開幕晚會座無虛席。（主辦單位提供）

台中市副市長林陵三蒞臨開幕晚會與民眾同樂。（主辦單位提供）

開幕晚會邀請知己二重唱演唱經典名曲「小草」。（王文吉攝）

大安沙雕音樂季開幕 狂吸3萬遊客追沙

2018大安沙雕音樂季2日在大安濱海樂園盛大開幕，首日吸引近3萬人次遊客前往觀賞「大安沙雕星球」創意沙雕展。台中市副市長林陵三晚間蒞臨開幕晚會與民眾同樂，他表示，大安沙雕音樂季邁入第8年，今年首度被交通部觀光局列為「2018寶島仲夏節」系列活動之一，顯示已成為中部海線地區的夏季重點活動。

大安沙雕音樂季首日以「搖滾螺絲港熱音大賽」揭開序幕，特別邀請中台灣大專院校創作樂團現場嗨唱，晚間則有于台煙、李明德、知己二重唱、林浩一等歌手輪番飆歌，讓粉絲一邊吹著夏夜晚風，一邊聆聽美好悠揚的民歌，市議員吳敏濟、李榮鴻等也到場與民同樂。

林陵三表示，大安港因港田形狀像螺旋，昔稱「螺絲港」，特別舉辦「搖滾螺絲港熱音大賽」，廣邀各地樂團前來進行音樂創作比賽，希望打造大安成為搖滾天堂。林陵三說，為呼應2018台中花博，今年特別規劃16個主題、20座沙雕相互串聯，傳達海線特色及花博精神。

觀光旅遊局副局長陳育正表示，今年沙雕創作改以組合型夯沙技法，運用共構式聯座雕法，讓視覺延伸，創造海天一線的宏偉壯觀之感。展期橫跨3個周末假日，都安排搖滾熱音比賽，另有在地美食饗宴、親子沙雕DIY、沙雕導覽解說、COSPLAY攝影日、親子泳裝日等活動。

(中時 )