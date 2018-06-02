莊凱勛兒子心跳下降「怕救不回來」 老婆驚險生產被迫「吃全餐」

2018年06月02日 19:44 中時 徐桐炘

莊凱勛升格當爸，開心曬兒子照片。（取材自莊凱勛粉絲專頁）

演員莊凱勛1日在臉書宣佈當爸，但其實老婆生產過程驚險重重，導致2人前日完全累壞，他2日才回過神來透露細節，老婆小安原本已經開到4指，卻在最後決定剖腹，因此受苦「吃全餐」，原來是兒子Mars一度心跳下降「怕救不回來」，老婆才急哭決定剖腹：「催生17個小時後醫生發現臍帶在胎頭下降的陣痛過程中受到壓迫，寶寶心跳下降，所以臨時改成剖腹來確保母子均安。」

是否有好好安撫老婆？莊凱勛自稱「窩囊無助」：「因為除了緊握太太的手，給她語言上的鼓勵支持，其他的什麼也不能做。」不過他還是嘗試不少方法分散老婆對痛的注意力，說笑話、即興表演，示範玩瑜伽球讓老婆放鬆大笑，他心疼的說：「既不能代替她痛，也無減輕她的疼痛，這種時候會發現女人很多時候是比男人勇敢堅強的，產房這戰場上，男人真的很無用武之地啊！」

莊凱勛親暱喊兒子小名「小Mars」，昨解釋因兒子去年來到老婆肚子裡，恰好他一口氣完成舞台劇、電視劇和電影，不少朋友說莊凱勛的工作量根本是「戰神」，所以他將兒子取名為Mars，「希望他有一顆勇往直前的心，有一天也能有熱愛自己專業的拼搏與衝勁。」他也希望孩子能像「火星人」：「一方面希望他是有自己獨立創意與見解的人，所以（Mars）也很符合火星人。」

(中時 )