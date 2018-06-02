便當一個「1000元」 政大人最愛的自助餐驚傳無限期歇業

位在政大校門口的「香香自助餐」，每到用餐時間總是大排長龍 (圖／翻攝自Google MAP)

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中時電子報
老闆年事已高，加上人力不足，決定無限期歇業，讓政大人無限感慨 (圖／翻攝自Google MAP)

位在政大校門口的「香香自助餐」在上月31日驚傳歇業，讓不少政大師生與校友非常驚訝不捨，紛紛PO文感念店家帶給大家的讀書回憶。

香香自助餐每逢用餐時間總是大排長龍，更是政大師生們的最愛，一個便當要價「1000元」，但不是真的賣1000，而是幽默的老闆10幾年來都喜歡在結帳時，喊出比真正價格高出10倍的數字，100元的便當就會喊成1000元，也因此讓不少政大菜鳥們嚇傻，以為自己耳朵出問題，但第二次光顧都知道要自動減少一個零。

為何老闆要這樣喊價？據聞是因為早期學生普遍較窮，夾菜都很「客氣」只夾一點點，老闆擔心學生夾太少、付太少會不好意思，因此結帳時喊價都會多一個零，學生付錢時自動少一個零，多年流傳下來反而變成店家特色。

不少政大師生和校友得知此事，紛紛在臉書PO文感嘆，直說這是政大人的回憶，就這樣收攤實在太可惜，但也感謝老闆為政大人帶來的歡樂求學生涯。

根據政大陳姓校友的說法，老闆會結束營業的原因在於長期人力不足，加上年事已高，影響到店家營運，也連帶影響到心情與健康，有時比較晚開店，竟還有顧客拍打鐵捲門要老闆快點開門。

(中時電子報)

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