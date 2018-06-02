AI科技「軍事化」惹議 Google明年不再與美軍續約

2018年06月02日 21:01 中時 王嘉源

香港東網報導2日報導，為了加快把人工智慧（AI）科技應用於戰爭，美國國防部於去年積極改善及研發戰爭AI科技，並視為首要任務。惟其中一個承包商、美國網路巨擘Google（谷歌）於1日表示，由於有公司員工強烈反對，更有人辭職抗議，故決定在項目明年3月到期後，不再與五角大廈續約。

Google Cloud行政總裁格林（Diane Greene）在員工內部例會上表示，公司將不會再與國防部就「專家項目」（Project Maven，暫譯）延長合約。專家項目於去年4月展開，Google與國防部的合約為期18個月。該 項目旨在強化軍事武器的學習能力，美軍希望透過該項目，以AI分析由無人機及無人駕駛車輛所收集的片段，精確定位轟炸目標的建築物及車輛，減輕現時分析員的工作。

然而，外界憂慮AI科技可能用於幫助殺戮，或與致命戰爭相配合。Google員工發起連署抗議，指該項目違反公司「不要作惡」（Dont Be Evil）的原則，呼籲執行長皮查伊退出計畫，並承諾永不打造任何戰爭科技。在強大的壓力下，Google終不得不讓步。

美國國防部前副部長鮑勃．沃克（Bob Work）則批評說，Google不續約的決定令人困擾，也會讓其他科技公司卻步。他認為不能禁止把AI應用在戰爭，而目前大陸也有意在AI科技上超越美國。

(中時 )