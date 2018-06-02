走過受傷陰影 林書豪鼓勵花蓮走出地震傷痛

2018年06月02日 20:56 中時 張祈

NBA球星林書豪分享會今晚在花蓮小巨蛋舉行，吸引超過6000人參加。（張祈攝）

林書豪秀出受傷當下神情，及腫了兩倍大的膝蓋。（張祈攝）

歌手王宏恩現場現場，炒熱現場氣氛，粉絲熱情上前合影。（張祈攝）

NBA球星林書豪今晚在花蓮小巨蛋舉行「永不止息2018林書豪分享會」，暢談從走過林來瘋低潮、膝蓋受傷挫敗，因為信心他堅持下去，他也鼓勵地震災民一起走出這段陰霾，吸引超過6000名民眾到場，場面溫馨。

今年花蓮大地震發生後，林書豪第一時間透過IG「祈禱台灣花蓮加油」的照片，呼籲各界齊心為台灣禱告，並將今年的訪台分享會安排在花蓮，希望用行動為花蓮加油，以自身經歷安慰花蓮的百姓及災民。

林書豪暢談一夜成名後，「林來瘋」稱呼帶給他的巨大改變，先是成為NBA竄起新星，過了低潮的3年，甚至不願走上街頭，等了5年終於又重新調整好，本季球季第一場開幕球賽，終場4分多鐘，林書豪一記上籃帶來右膝扭傷。

「從I am Done到Never Done！」在飛機上抱著教練崩潰大哭，內心不斷思考「未來的人生該如何走」，但他相信這都只是對他的考驗，活在恐懼只會讓自己更加害怕，他收起眼淚，繼續努力復健，回到最佳狀態，等待下一個上場的機會。

林書豪這此為期一周的台灣行，首度將籃球訓練營、分享會移師花蓮舉辦，鼓勵花蓮災民走出震災陰霾，現場也特別設有青少年及災民保留席，爆滿場面座無虛席，教會詩班、歌手王宏恩接力獻唱歌曲，場面氣氛溫馨。

(中時 )