響應環保 瑞典釀酒廠淨化汙水做啤酒

2018年06月02日 20:42 中時電子報 江飛宇

瑞典瑞典斯德哥爾摩釀酒廠Nya Carnegiebryggeriet與瑞典環境研究所（IVL）一起合作開發「環保啤酒」，這個啤酒的原水是來自處理後的污水，他們有信心大家會喜歡這種啤酒。

大家都知道水資源的重要，也知道處理過後的污水在理論上是潔淨的，不過多數人一但知道水源來自污水處理廠，還是會有點心理芥蒂。然而酒廠認為，愛啤酒的人們都是具有挑戰精神的，所以他們為認為大家會喜歡，而且還附帶一個很正當的理由：響應環保。

俄羅斯衛星網報導，這款名為 PU:REST的啤酒，原水來自斯德哥爾摩的Henriksdals

水質淨化場，那也是歐洲最大的污水處理廠，每天可以處理37萬立方公尺的污水。經過一連串的淨化措施後，可以成為啤酒廠的原料。

酒廠主管克里斯．圖格森(Chris Thurgeson)表示，這個點子是瑞典環境研究所先提出的，公司得知之後完全同意，他說：「作為食品業界的環保人士，我們當然認同生產者和消費者都必須敢於以不同的思考方式，來應用再生資源。」

瑞典環境研究所表示，由於水污染嚴重，全球普遍面對缺水問題，因為人類該思考的不是尋找安全水源，而是創造安全的水源。「污水啤酒」的想法是希望人們擺脫偏見，因為許多人對於能夠安全飲用淨化的廢水仿然有心理障礙，如果讓人們喝淨化後的瓶裝水，總會覺得透明的水體似乎有雜質，但是改成了啤酒，人們內心的芥蒂反而會降低。

圖格森另外表示，除了水源來自污水廠以外，該公司在其他的啤酒生廠過程也儘力環保化，例如發酵麥芽的殘渣可以轉化為沼氣，然後應用這些沼氣來發電，使釀酒廠連電力也是環保的，而且其他的製造後廢物也都經過精心分類與再處理。

如同酒廠的意料，這款啤酒在推出後，引發了瑞典大眾的良好反應，有些媒體比較聳動，使用了「便便啤酒」的口號，但是已經有不少喝過的民眾反應味道不錯。

(中時電子報)