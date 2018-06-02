卡陸交流團 朱高正：蔡政府這樣的民主 讓人覺得很丟臉！

2018年06月02日 20:57 中時電子報 黃麗蓉

外傳政府要嚴審大陸交流團，今天就有一個大陸公務團10名人員，被蔡政府認定統戰，被拒來台參加海峽百姓論壇，朱熹第26代孫、前民進黨立委朱高正直指，海峽百姓論壇本就是民間交流，蔡政府憑什麼說是統戰？這樣的民主，真讓人覺得非常丟臉。他更憤怒說，政府如此做，可說是損人不利己，非常愚蠢愚昧！

朱高正表示，海峽百姓論壇今在新竹舉行開幕式，估大陸姓氏宗親相關代表300人來台交流。這種是以文化為基礎，以「兩岸同根，閩台一家」為主題，植根兩岸民間，以血緣為紐帶，來促進親情交流，竟被民進黨政府認定是統戰。

朱高正指出，很多大陸團僅因為一個人或兩個人被卡，整團都不能來，也會影響台灣觀光，蔡政府憑什麼要嚴審？自以為很跩。但若從台灣的GDP來看，已從1993年的45%降到2017年不到4.5%，5年內可能還會繼續滑落到2%以下，而大陸的GDP卻還在進步。

朱高正接受中評網訪問時直言，蔡政府利用各種方式卡大陸公務團來台，可說損人不利己，民進黨不是也希望大陸觀光客常來台灣？結果竟是這樣的待客之道。他不滿說，蔡英文總統還敢說台灣是民主社會，實在讓人覺得非常丟臉，這也顯示台灣愈來愈沒有自信。

(中時電子報)