國民黨環台路跑結束 吳敦義痛批政府用人民的肺發電

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由國民黨青工總會發起的「愛台不斷電！青年護台灣」8天7夜環台路跑活動，於2日告終，跑回台北市，並在立法院前舉辦音樂晚會，黨主席吳敦義致詞時痛批如今的政府造成空汙和缺電，用人民的肺和肝和腎發電，呼籲所有怕PM2.5的人都站出來，讓有道德、有能力、有經驗的政治人物重返執政，國家才有前途。否則沒有電，連台積電等企業都要跑了。

吳敦義呼籲蔡英文總統用對台灣的愛心，讓兩岸和平穩定發展，不要一直已讀不回、外交受困，真正乾淨的電不是深澳燃煤電廠那種，要發展再生能源，不要讓國人缺電或電價太貴。

國民黨副主席曾永權、台北市長候選人丁守中、中央委員連勝文、立委吳志揚、青工總會會長吳建志、秘書長陳茂嘉、國民黨文傳會主委李明賢、國民黨議員候選人林冠勳、王正德等均到場。

吳建志表示，青工總會決定從本屆開始，溫良恭儉但不讓。

吳志揚則挖苦民進黨，表示立法院會期剛結束，會期當中院外搞了一堆拒馬，有長一段時間立委在看守所上班，笑稱大家要來木柵動物園看他們，因為關在柵欄內。

陳茂嘉指出，路跑活動以順時針方向經歷過18個縣市，除了到新竹縣時，因為縣長候選人還未產生，而由縣長邱鏡淳出面接棒外，其他17個縣市都是由縣市長候選人出面接班，原本他認為途中，會遇到極端的綠營支持者，但相反的，經過的接棒點反倒有大批支持民眾夾道歡迎，尤其台南市是讓他最意外的縣市，眾多主動到場的支持者人數出乎意料的多。

現場最後高喊「愛台不斷電！青年護台灣！反空汙、反核食！民進黨不倒，經濟不會好！民進黨不倒，台灣不會好！」口號，並由吳敦義帶頭下，在拒馬和蛇籠上，綁上印有民進黨不倒經濟不會好的藍絲帶

(中時 )

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