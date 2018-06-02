婚姻契約不保穩賺不賠 妻勝訴卻賠錢

太太與先生簽下婚姻合約，但是因違約金過高，法院判決後太太還是賠錢的。(示意圖)

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中時電子報

李姓女子在婚後與呂姓老公簽訂了婚姻保證書，明定老公若辱罵老婆、外遇或暴力相向就得賠償962萬元。婚後老公還是有發生辱罵老婆的情形，因此士林地院法官認定呂男違約，但認定雙方約定金額過高，最後僅判賠12萬元，李女自己還要負擔9萬多元裁判費，加上律師費用，雖贏官司卻得倒賠。

李姓女子與老公呂男在96年7月結婚，但剛新婚不久就被老公趕出家門，李女因此與老公在同年8月簽訂婚姻保證書，保證書內明訂老公保證履行對配偶忠實的義務，且不得言語侮辱或身體暴力，若違反合約須賠償962 萬1400元。但在之後的婚姻生活中丈夫並沒有遵守承諾，還多次以三字經罵妻，還曾說做的飯比前女友的還難吃等話，甚至曾跟朋友相約外出找女人，違反配偶忠誠義務，李女因此依婚姻保證書的合約內容告上法院求償。

呂男在法庭上否認有言語污辱、援交等行為，但李女拿出4份呂男寫過的悔過書證明呂男曾寫下「因為我罵太太×你娘，故要罰寫淨口業真言1000遍」、「我不該說做的飯比前女友難吃所以該罰寫1000遍」等字句，法官因此判定呂男違約總共四次。

但士林地方法院法官認為，違約金太高，因此一每次違規需賠償3萬元計算共違規4次，因此判賠12萬元。而李女須負擔本案98%裁判費，依原請求金額962萬元計算，須繳納9萬4410元裁判費給法院；可上訴。

(中時電子報)

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