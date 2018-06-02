劉雨柔深V婚紗3層防護不走光 王思佳閃躲媒體喊：「不要！不要！」

劉雨柔與老公黃育仁。（蘇蔓攝）

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劉雨柔身穿性感深V婚紗。（蘇蔓攝）
小禎輕便褲裝體型明顯消瘦。（蘇蔓攝）
劉雨柔前男友班傑（右二）攜女友現身婚宴祝賀。（蘇蔓攝）

劉雨柔去年和職業格鬥選手黃育仁登記結婚，今（2日）晚斥資百萬席開35桌，宴請圈內友人，曾國城、黑人、庹宗康、王思佳、小甜甜、梁赫群、小禎、舒子晨、李懿等人到場祝賀。王思佳在走光事件後，昨身穿粉紅色裙裝，把全身上下包得緊緊，在老公陪同下低調入場。王思佳走光事件後露面，身穿粉色洋裝把全身包得緊緊，見到媒體直閃躲，大喊：「不要、不要！」而庹宗康在被媒體問到孫安佐事件，則是臭臉回應：「不用。」便快速走進會場。

宴會上劉雨柔身穿深V白色婚紗，性感指數破表，為了避免走光，她特別做了3層防護措施，「雙面膠、胸貼等道具，該貼的、該黏的都貼上去」，萬全準備一點也不擔心會走光。她表示，婚宴花了1年時間籌備，都是由劉雨柔一手包辦，籌備期間每件事情都想做好，但每件事都做不到最好，還因此感到壓力太大「一度覺得自己有憂鬱症」。而婚宴則由梁赫群老婆的「永恆婚禮顧問」協助籌備。

劉雨柔去年底與老公黃育仁登記結婚，正式升格為人妻，她透露，婚後生活與單身很不一樣，「一開始做覺得很不甘願，家裡事情都是我在做，最受不了就是老公很髒！」但她不忘誇老公生活習慣「有慢慢在進步」！她透露，老公將在下周到泰國參加職業格鬥集訓，夫妻倆也將被迫分開一個月，雖然覺得有點寂寞與不捨，「但也只能默默支持他，讓他有最好的比賽準備。」

婚禮規模

飯店：寒舍艾麗酒店(席開35桌，價值超過100萬)

婚紗：WHITE ATELIER手工婚紗(價值超過100萬)

婚攝：MR′TRIANGLE(價值10萬)

造型：囍造型工作室、維薽妮沙龍(價值5萬)

喜餅：CUPETIT喜餅禮盒(價值近30萬)

伴手禮：詩特莉手工餅乾(價值4萬)、PUMA毛巾(價值1萬)

珠寶：林曉同珠寶(價值近900萬)

婚顧：永恆婚禮顧問(價值10萬)

保養：雅偲醫美(價值10萬)

(中時 )

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