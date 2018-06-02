段宜康 梁文傑批館長 唐德明：政客都生活在雲端？

2018年06月02日 21:54 旺報 潘維庭

館長日前幫助弱勢，買了100箱鳳梨送給會員（翻攝飆捍臉書）

網紅「館長」陳之漢日前批評台灣托育費用太高，蔡政府還捐100萬美元協助世衛組織對抗伊波拉病毒，引來民進黨立委段宜康、台北市議員梁文傑與他網上隔空交火。因為有網友投書，指「幼教貴，但館長課賣更貴」，梁文傑加以附和，還說網路上健身教學影片文章太多，不用請教練。國民黨文傳會副主委唐德明2日表示，原來民進黨的政客都生活在雲端裡，看不見百姓苦，心裡只關心權力，才會「何不食肉糜」，「難怪呂秀蓮要跟民進黨說Bye Bye，原來民進黨只剩下段宜康和梁文傑這種人了。」

針對梁文傑的發言，館長po文反擊：「這是近來民進黨的官員，第三個攻擊我了，你們領的是人民的血汗，你們作為讓我覺得不齒，你們應該天天苦民所苦，而不是攻擊一個平民老闆」，「你如果連健身專業重要性都不懂，我看你這次選舉肯定不會當選，你知道台北市有多少間健身房？多少健身者？我一間都沒我沒差，但是這些人肯定不會選你」、「沒關係年底你們就知道了」。

唐德明說，梁文傑附和網友說「幼教貴但館長課賣更貴」，想藉此引起網路戰火，但這說法有兩個非常大的問題，第一個是拿香蕉比橘子，刻意挑起對立，「偷換概念，擺在一起比較，然後形成對立、轉移焦點」，唐德明質疑，幼教政策明明是政府的責任，怎會跟健身房收費比較？

其次，拿托育和健身課相比，是故意混淆必需品與奢侈品的概念。唐德明表示，現在的雙薪小家庭，幼稚園絕對是生活必需品，看看每年這麼多人排隊抽公托，就知道幼稚園是多少家長的痛。

唐德明批評，民進黨執政才剛滿兩年，不但看不見蔡總統口中的「謙卑、謙卑、再謙卑」，反而時時都有政客傲慢的發言，蔡總統不出來為「謙卑」說句話嗎？

(旺報 )