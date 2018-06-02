黑人與計程車運將善的循環 路上被攔截3次

黑人參加劉雨柔婚宴。（蘇蔓攝）

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黑人今（2日）參加劉雨柔婚宴，他表示，與劉雨柔是因節目關係而相識，他幽默說：「雨柔個性比較硬，嫁給比較硬，處境蠻艱難，但不是肢體上而是精神上的折磨，所以未來老公可能要多擔待！」他透露，劉雨柔是他見過女藝人敢愛敢恨前3名，對愛情有自己想法，很開心她終於步上紅毯。

對於日前發生開車與計程車司機擦撞事件，事後又遇到善心人士免費幫他修車，他表示，這件事最大收穫還是善良，「撞到當下很心疼，也難免有些情緒，一念之間沒想太多。」事後在路上被計程車司機攔截3次，只是自己不想多琢磨這件事。

他表示，事情發生後有一次在等紅燈，突然有個司機叫他過去，當下以為發生什麼事情，沒想到司機跟他說：「謝謝你沒有為難我們（司機），我們其實過得很辛苦，你那個新聞讓我們司機群組都在討論，以後你在台北出事就是我們的事。」司機的回應讓他感到驚喜。

第二次他坐計程車到高鐵，沿路司機一直透過照後鏡看他，車開到北車東三門停下來，司機突然對他說：「黑人先生這趟車資不跟你收，算我的！謝謝你支持我們『運將』，但可以要求跟我的老婆還有小孩視訊嗎？」當下他還是把車資給司機，並照司機要求與運將先生的家屬視訊。

而第三次就是他要過馬路，有個司機先生突然對著他按喇叭，並用手勢跟他敬禮，當下覺得很尷尬走過去，他謙虛說：「我這種小咖還讓他跟我敬禮！」但也因此讓他感受到可能是長官，最大收穫就這個

(中時 )

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