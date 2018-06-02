動員造勢能少就少 丁守中：年底打場不一樣選戰

2018年06月02日 21:49 中時電子報 綜合報導

年底選戰加溫，前總統馬英九今天說國民黨台北市長參選人丁守中尚未提出站台需求，引發關注。丁守中則說，先前已拜會馬英九與黨內多位大老，均獲得全力支持的承諾。但他也強調，窮有窮的打法，年底必須打一場不一樣的選戰，除勤跑基層，更要強化資通訊工具與社群網站動員與應用，所以現在連競選總部成立都會延到後面，傳統大型造勢、動員自己人的活動，能減少就減少。

外傳民進黨市長參選人姚文智有意找立委吳思瑤擔任競選總幹事，丁守中則語帶輕鬆地說，姚文智找到美女總幹事是好事，相信聲勢會往上衝，希望盡快回到民進黨基本盤。至於媒體詢問此舉是否形成威脅，丁守中則說，覺得不會、滿好的。

丁守中今天是在參加小樹苗勵志獎學金頒獎典禮時作了以上表示。至於最近幾份民調顯示他選情穩定，同時前副總統呂秀蓮一旦脫黨參選可能增長領先幅度等問題，丁守中認為，民調起起伏伏，選舉還有幾個月，他會持續努力爭取中間選民認同與支持，至於呂脫黨參選是否對他有利，都是想像性問題，等發生後再評估。

丁守中也說，呂秀蓮是早期為民進黨理想奮鬥的前輩，當初為民主、人權、校園自主自治努力，但今天看到民進黨霸道又獨裁、踐踏校園自主，背離早年堅持的價值，推測是因看不慣當前主政者背離他們早期的理念才會脫黨。

丁守中也表示，找人站台現在還太早，因為國民黨窮就有窮的打法，所以他在初選前沒有上任何媒體，只有勤跑基層，用資通訊、社群網站配合傳達很多的推廣訊息，一如他過去打立委選舉，現在也是一樣要以節儉的方式，以科技輔助打這場選戰，過去國民黨大型造勢、找人站台的模式能減少就減少。

(中時電子報)