動員造勢能少就少 丁守中：年底打場不一樣選戰

丁守中說，將以科技輔助打這場選戰，過去國民黨大型造勢、找人站台的模式能減少就減少。(圖/丁守中辦公室 提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

年底選戰加溫，前總統馬英九今天說國民黨台北市長參選人丁守中尚未提出站台需求，引發關注。丁守中則說，先前已拜會馬英九與黨內多位大老，均獲得全力支持的承諾。但他也強調，窮有窮的打法，年底必須打一場不一樣的選戰，除勤跑基層，更要強化資通訊工具與社群網站動員與應用，所以現在連競選總部成立都會延到後面，傳統大型造勢、動員自己人的活動，能減少就減少。

外傳民進黨市長參選人姚文智有意找立委吳思瑤擔任競選總幹事，丁守中則語帶輕鬆地說，姚文智找到美女總幹事是好事，相信聲勢會往上衝，希望盡快回到民進黨基本盤。至於媒體詢問此舉是否形成威脅，丁守中則說，覺得不會、滿好的。

丁守中今天是在參加小樹苗勵志獎學金頒獎典禮時作了以上表示。至於最近幾份民調顯示他選情穩定，同時前副總統呂秀蓮一旦脫黨參選可能增長領先幅度等問題，丁守中認為，民調起起伏伏，選舉還有幾個月，他會持續努力爭取中間選民認同與支持，至於呂脫黨參選是否對他有利，都是想像性問題，等發生後再評估。

丁守中也說，呂秀蓮是早期為民進黨理想奮鬥的前輩，當初為民主、人權、校園自主自治努力，但今天看到民進黨霸道又獨裁、踐踏校園自主，背離早年堅持的價值，推測是因看不慣當前主政者背離他們早期的理念才會脫黨。

丁守中也表示，找人站台現在還太早，因為國民黨窮就有窮的打法，所以他在初選前沒有上任何媒體，只有勤跑基層，用資通訊、社群網站配合傳達很多的推廣訊息，一如他過去打立委選舉，現在也是一樣要以節儉的方式，以科技輔助打這場選戰，過去國民黨大型造勢、找人站台的模式能減少就減少。

(中時電子報)

段宜康 梁文傑批館長 唐德明：政… 美中兩強亞太較勁 丁守中：中華…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。