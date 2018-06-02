王瞳棒球場上露性感小蠻腰 姿勢滿分

2018年06月02日 22:01 中時 洪秀瑛

艾成。（民視提供）

王瞳投球姿勢滿分。（民視提供）

球場上嗨成一團。（民視提供）

何豪傑（左起）、艾成、王瞳、樂咖、大雄。（民視提供）

艾成、王瞳、何豪傑、樂咖、大雄等人組成的北七樂團，昨晚在桃園棒球場擔任Lamigo開球及賽後「動紫大盛」演出嘉賓團隊，大夥穿起球團特地準備的訂製服登場，現場歡聲雷動，主唱艾成直呼緊張。

北七樂團一口氣演唱8首歌曲，包括團隊自創曲〈永遠〉、〈神話〉、〈we can rock the world〉等歌曲，艾成也跳下加油席跟粉絲近距離接觸，嗨翻全場。王瞳表示，很榮幸可以擔任開球嘉賓以及演唱團隊，在球場也受到不少粉絲告白「曉萍我愛妳」，並搶著合影，讓她受寵若驚。

北七樂團5人開賽前在一壘看台區排演，賽前也進球場開球，大家都表示是「人生中第1球」，站上投手丘都好興奮，何豪傑回想起在球場回憶。他說，以前加入過明星棒球隊，卻因為一場比賽被高飛球擊中，嘴巴跟鼻子鮮血直流，當場暈過去，他發現球場上危機四伏，雖然揮別球場，仍會在電視機前幫中華隊球員加油打氣，這次賽後表演有粉絲大喊「何豪傑是最帥的鼓手」，讓他很感動，對於粉絲要求簽名及自拍，何豪傑通通來者不拒，十分親民。

受邀到青埔球場開唱，艾成說，「非常非常興奮，很榮幸也戰戰兢兢，創團以來最大場面，希望可以跟Lamigo球迷一起狂歡……往年都是天王天后演出，我們真的算不上什麼咖，希望我們用音樂、誠意，讓大家好好享受」。團員們忍不住爆料，艾成看到LamiGirls 就心花怒放，艾成趕緊跑到王瞳旁邊說：「我眼中只有妳。」艾成賣力獻唱感動不少球迷，直說他們是最真誠的樂團，也從球迷變成樂迷。

王瞳站上投手丘，露出性感小蠻腰，姿勢100分的她獲得全場歡呼，沒想到球一丟出，卻讓全場哄堂大笑，她喊冤說：「我試投的時候都很好，怎麼正式來就不行。」自我安慰表示還好是演員，演得很好。

(中時 )